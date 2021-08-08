Глава Госкосмоса рассказал, на каком этапе подготовка к запуску украинского спутника "Січ 2-30"

"Контакт с компанией, обеспечивающей запуск спутника "Січ 2-30" на ракете Falcon 9, производимой компанией SpaceX, заключен и проведено авансирование работ. Сейчас ведутся испытания спутника и планируются работы по адаптации к ракете, контрольные испытания, упаковка и транспортировка на пусковую базу в США. В настоящее время плановая дата пуска – декабрь 2021 года", – сказал он.

Тафтай заявил, что сумму расходов на запуск спутника пока не разрешено озвучивать по условиям контракта, но стоимость запуска без учета расходов на адаптер, транспортировку спутника и услуг на пусковой базе – $1 млн.