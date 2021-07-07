Спутник, разработанный студентами КПИ, семь лет работает на орбите Земли, 32 его конкурента уже поломались

Спутник PolyITAN-1 обеспечивает себя питанием и бесперебойно передает сигнал на наземную станцию КПИ Скриншот: КПІ. Підкорення космосу / YouTube

За это время 32 конкурента спутника вышли из строя. Спутник PolyITAN-1 обеспечивает себя питанием и бесперебойно передает сигнал на наземную станцию КПИ.

В 2014 году украинский наноспутник типа Cubesat вывела на орбиту Земли вместе с 33 другими аналогичными аппаратами из 17 стран ракета-носитель "Днепр".

После успешного запуска PolyITAN-1 появился PolyITAN-2. Аппарат вышел на орбиту с борта Международной космической станции в рамках проекту QB50. Главной задачей спутника было измерение концентраций атомарного кислорода в слое атмосферы на высоте 80–400 км.

ВИДЕО