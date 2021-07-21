Центр управления для украинского спутника планируют создать в августе – Кабмин

"По словам Олега Уруского, идет подготовка наземного сегмента Национального центра управления и испытаний космических средств к запуску "Січ-2-30". Речь идет о создании центра управления полетами для управления "Січ-2-30" (ориентировочный срок завершения работ – август 2021), доработке программного обеспечения и подсистемы информационного сопровождения, а также подготовке персонала", – говорится в сообщении.

Вице-премьер отметил, что идет работа по доставке спутника и наземного технологического оборудования от КБ "Южное" в Днепре в США, где произведут запуск аппарата.

В феврале Уруский заявлял, что Украина готовится запустить на орбиту спутник "Січ-2-30" к концу года.

20 июля в эфире "Громадського радіо" начальник отдела научных исследований и инноваций Государственного космического агентства Андрей Колесник рассказал, что по графику украинский спутник должны запустить в декабре.