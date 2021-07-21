Центр управления для украинского спутника планируют создать в августе – Кабмин

"По словам Олега Уруского, идет подготовка наземного сегмента Национального центра управления и испытаний космических средств к запуску "Січ-2-30". Речь идет о создании центра управления полетами для управления "Січ-2-30" (ориентировочный срок завершения работ – август 2021), доработке программного обеспечения и подсистемы информационного сопровождения, а также подготовке персонала", – говорится в сообщении.
Вице-премьер отметил, что идет работа по доставке спутника и наземного технологического оборудования от КБ "Южное" в Днепре в США, где произведут запуск аппарата.
В феврале Уруский заявлял, что Украина готовится запустить на орбиту спутник "Січ-2-30" к концу года.
20 июля в эфире "Громадського радіо" начальник отдела научных исследований и инноваций Государственного космического агентства Андрей Колесник рассказал, что по графику украинский спутник должны запустить в декабре.
В марте председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что Украина предварительно согласовала со SpaceX условия контракта о запуске в космос украинского спутника.
Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в мае рассказал, что Украина за пять лет планирует создать свой космодром и вывести на орбиту семь спутников. Он добавил, что спутники будут заниматься зондированием поверхности в целях обороны, экономической безопасности, использования природных ресурсов, предотвращения пожаров, наводнений, прогнозирования урожаев в сельском хозяйстве.