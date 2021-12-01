Украинский спутник запустят 10 января с мыса Канаверал – глава Госкосмоса

"Украинский спутник "Січ-2-30", изготовленный на КБ "Южное" в городе Днепр, успешно прошел все запланированные испытания и готов к отправке на пусковую базу на мысе Канаверал. Отправка из Днепра в США состоится в ближайшие дни. Уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску и его стыковке с ракетой-носителем", – написал он.
Тафтай напомнил, что этот спутник – для гражданских целей, и подчеркнул, что все его параметры соответствуют поставленным техническим требованиям.
Тафтай говорил в мае 2021 года, что Украина за пять лет планирует создать свой космодром и вывести на орбиту семь спутников. Он добавил, что спутники будут заниматься зондированием поверхности в целях обороны, экономической безопасности, использования природных ресурсов, предотвращения пожаров, наводнений, прогнозирования урожаев в сельском хозяйстве.
Украина готовилась запустить на орбиту спутник "Січ-2-30" к концу 2020 года. Однако компания SpaceX Илона Маска перенесла запуск ракетоносителя, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ноябре.
Это третий за период независимости и первый за последние 10 лет украинский космический спутник. Он получил международную регистрацию в октябре.
В марте председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что Украина предварительно согласовала со SpaceX условия контракта о запуске в космос "Січ-2-30". В мае КБ "Южное" заключило контракт с нидерландской компанией Isilaunch. Спутник должна вывести на орбиту ракета SpaceX Falcon-9, а нидерландцы – обеспечить интеграцию между ракетой и спутником, поясняли в "Южном".
Стоимость запуска спутника, по словам Тафтая, без учета расходов на адаптер, транспортировку спутника и услуг на пусковой базе – $1 млн.