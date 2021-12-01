Украинский спутник запустят 10 января с мыса Канаверал – глава Госкосмоса

"Украинский спутник "Січ-2-30", изготовленный на КБ "Южное" в городе Днепр, успешно прошел все запланированные испытания и готов к отправке на пусковую базу на мысе Канаверал. Отправка из Днепра в США состоится в ближайшие дни. Уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску и его стыковке с ракетой-носителем", – написал он.

Тафтай напомнил, что этот спутник – для гражданских целей, и подчеркнул, что все его параметры соответствуют поставленным техническим требованиям.