Украина готова заменить российские ракетные двигатели – глава Госкосмоса

Он отметил, что российские двигатели стояли на американских ракетах и украинских ракетах "Зенит".

"Сейчас мы уходим полностью от зависимости от РФ, это дает возможность говорить нам, что это 100% реализуемый проект. Так как ракета, которую мы создаем, будет меньше, то и двигатель к ней будет меньше", – сказал Тафтай.

Он добавил, что Украинв провела разработки в этом направлении и выразил уверенность, что замена российских двигателей – "реализуемая вещь".