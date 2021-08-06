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"Реальная перспектива". Глава Госкосмоса рассказал, когда в Украине может появиться космический туризм

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Госкосмос оценил перспективы космического туризма в Украине
Госкосмос оценил перспективы космического туризма в Украине
Фото: depositphotos.com

В Украине есть перспектива появления космического туризма, но не в ближайшие годы. Об этом заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью УНН, которое вышло 6 августа.

"Я думаю, что это реальная перспектива. Но это перспектива не двух-трех лет. Но в ближайшей перспективе до 10 лет – я уверен, что в Украине соответствующие проекты появятся, и здесь очень важным является тот факт, что эти технологии каждый день совершенствуются. Думаю, что стоимость такого туризма будет существенно снижаться. До 2030 года у нас обязательно будет собственный украинский проект, который будет запускать туристов в космос", – заявил он.

Тафтай также прокомментировал, сможет ли подобный украинский проект конкурировать с иностранными, в частности – с американскими.

"Это вопрос, опять же, к инвесторам. Чем важен частный бизнес и частные инвестиции – тем, что они являются гораздо более гибкими, динамичными, в то же время они очень четко оценивают свой экономический эффект. Поэтому я уверен, что если это будет частная инициатива, то ей будет невыгодно пытаться отправить кого-то за полмиллиона долларов, если в США это можно будет сделать дешевле. И плюс одним из таких конкурентных наших преимуществ всегда была очень низкая стоимость в части космических технологий, чем, скажем, в США. Поэтому я уверен, что мы найдем правильные технологии, правильные методологии, чтобы для желающих туристов были конкурентоспособные цены", – сказал глава Госкосмоса.

Контекст:

В 2004 году британский миллиардер Ричард Брэнсон увлекся космическим туризмом и основал аэрокосмическую компанию Virgin Galactic. Она конкурирует в организации коммерческих полетов в космос с компанией SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.

"Мы сейчас примерно в равном положении относительно отправки в космос первого туриста. Победит тот, кто первым сумеет обеспечить безопасность такого полета", – говорил Брэнсон в 2018 году.

11 июля 2021 года состоялся первый полет Брэнсона – он вместе с пятью другими членами экипажа суборбитального корабля поднялся на высоту 86 км. NASA и ВВС США признают полеты космическими при высоте в 80 км, отмечалось в статье National Geographic.

Его конкурент Безос совершил первый коммерческий полет в космос на корабле New Shepard 20 июля. Он поднялся на высоту 105 км над уровнем моря, преодолев линию Кармана, которую Международная авиационная федерация считает условной границей между атмосферой Земли и космосом.

Теги: космос, туризм, Государственное космическое агентство, Владимир Тафтай
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