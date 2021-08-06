"Реальная перспектива". Глава Госкосмоса рассказал, когда в Украине может появиться космический туризм

"Я думаю, что это реальная перспектива. Но это перспектива не двух-трех лет. Но в ближайшей перспективе до 10 лет – я уверен, что в Украине соответствующие проекты появятся, и здесь очень важным является тот факт, что эти технологии каждый день совершенствуются. Думаю, что стоимость такого туризма будет существенно снижаться. До 2030 года у нас обязательно будет собственный украинский проект, который будет запускать туристов в космос", – заявил он.

Тафтай также прокомментировал, сможет ли подобный украинский проект конкурировать с иностранными, в частности – с американскими.

"Это вопрос, опять же, к инвесторам. Чем важен частный бизнес и частные инвестиции – тем, что они являются гораздо более гибкими, динамичными, в то же время они очень четко оценивают свой экономический эффект. Поэтому я уверен, что если это будет частная инициатива, то ей будет невыгодно пытаться отправить кого-то за полмиллиона долларов, если в США это можно будет сделать дешевле. И плюс одним из таких конкурентных наших преимуществ всегда была очень низкая стоимость в части космических технологий, чем, скажем, в США. Поэтому я уверен, что мы найдем правильные технологии, правильные методологии, чтобы для желающих туристов были конкурентоспособные цены", – сказал глава Госкосмоса.