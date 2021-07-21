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Мэр Днепра Филатов рассказал, как готовится к полету в космос

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Филатов (слева) собирается в космос на корабле Брэнсона (справа)
Филатов (слева) собирается в космос на корабле Брэнсона (справа)
Фото: Borys Filatov / Facebook

Мэр Днепра Борис Филатов заявил о подготовке к полету в космос. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

Филатов купил билет на туристический космический корабль компании Virgin Galactic за $175 тыс. еще в 2009 году, и он еще не знает, когда состоится его полет в космос.

"Мы вложили свои искренние надежды и даже большие деньги в абсолютную неизвестность... У Ричарда получилось. У нас всех получилось", – написал Филатов в Facebook 11 июля после успешного полета Брэнсона.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4149364491812083&id=100002157183088

"Коммерческие полеты начнутся не раньше начала 2022 года. Сейчас будет два тестовых полета, дальше начнется подготовка. Потом нам надо будет перед полетом пройти медицинское освидетельствование, плюс подписать кучу разных бумаг – я так понимаю, отказы от претензий и прочее", – рассказал Филатов.

По его словам, Virgin Galactic планирует провести еще два тестовых полета до конца этого лета, а потом запускать людей в космос чуть ли не еженедельно после того, как "это все встанет на рельсы". Неопределенность даты путешествия связана также с погодными условиями.

Лететь космические туристы будут в порядке очереди, номера которой присваивались в соответствии с ценой билетов. Номер Филатова – 146.

В 2013 году мэр Днепра прошел в обучающем центре NASA в Пенсильвании базовую подготовку астронавта и получил так называемые "золотые крылья". Подготовка включала в себя симуляцию невесомости, центрифугу, лекции по технике безопасности.

"Подготовка, которая была у нас, и та, которая была в советские времена, – очень разные. У нас все считают еще с советских времен, что космонавты это какие-то, скажем так, особые люди. Над советскими космонавтами тупо издевались, как над подопытными животными. Подготовка, когда людей крутили солнышком, или проверяли вестибулярный аппарат, или держали их в каких-то бочках с холодной водой, – такого в NASA никогда не практиковалось", – подчеркнул политик. По его словам, "условно здоровый человек может лететь в космос".

Он отметил, что люди, купившие билеты Virgin Galactic, составляют постоянное комьюнити, знают друг друга и постоянно общаются вот уже 10 лет.

"Вы же понимаете, что люди заплатили деньги в 2009 году, а первый полет произошел в 2021-м. То есть это комьюнити нужно было Ричарду удерживать. И он постоянно нам организовывал какие-то ивенты. То на воздушных шарах нас запускали, то он приглашал всех к себе домой на виллу... Например, мы ездили в Национальный аэрокосмический музей в Вашингтоне – у нас была закрытая тусовка", – рассказал Филатов.

По его словам, Брэнсон на этих ивентах "со всеми ходил, чокался шампанским" и удерживал компанию будущих астронавтов на протяжении этих лет за счет личной харизмы.

Контекст:

В 2004 году Брэнсон увлекся космическим туризмом и основал аэрокосмическую компанию Virgin Galactic. Она конкурирует в организации коммерческих полетов в космос с компанией SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.

"Мы сейчас примерно в равном положении относительно отправки в космос первого туриста. Победит тот, кто первым сумеет обеспечить безопасность такого полета", – говорил Брэнсон в 2018 году.

11 июля 2021 года состоялся первый полет Брэнсона – он вместе с пятью другими членами экипажа суборбитального корабля поднялся на высоту 86 км. NASA и ВВС США признают полеты космическими при высоте в 80 км, отмечалось в статье National Geographic.

Его конкурент Безос совершил первый коммерческий полет в космос на корабле New Shepard чуть позже, 20 июля. Зато он поднялся на высоту 105 км над уровнем моря, преодолев линию Кармана, которую Международная авиационная федерация считает условной границей между атмосферой Земли и космосом.

Теги: космос, Борис Филатов, Ричард Брэнсон, Virgin Galactic, астронавты, космический корабль
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