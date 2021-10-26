ГОРДОН
 
 
ТЕХНО

Украинский спутник "Січ-2-30" включен в международный реестр

Регистрация спутника в Международном союзе электросвязи важный шаг для его запуска, сообщили в Украинском центре радиочастот
Регистрация спутника в Международном союзе электросвязи – важный шаг для его запуска, сообщили в Украинском центре радиочастот
Фото: Олег Уруський / Facebook

Украинский спутник "Січ-2-30" получил международную регистрацию. Об этом сообщает 25 октября пресс-служба Украинского государственного центра радиочастот.

"Международный союз электросвязи (МСЭ) подтвердил регистрацию частотно-орбитального ресурса нового украинского космического спутника "Січ-2-30", – говорится в сообщении.

Технические эксперты МСЭ проверили заявку Украины на соответствие требованиям электромагнитной совместимости с наземными службами радиосвязи. Положительное решение было опубликовано 19 октября 2021 в Международном информационном циркуляре частот.

По словам директора научно-методического департамента центра Владимира Корсака, регистрация спутника – важный шаг для запуска украинского космического аппарата дистанционного зондирования Земли.

"Это позволит Украине как государству-члену МСЭ осуществлять надлежащую международную правовую защиту его частотных присвоений от возможных вредных радиопомех", –сказал он.

МСЭ распределяет радиочастотный спектр и спутниковые орбиты в глобальном масштабе, разрабатывает технические стандарты, обеспечивающие возможность эффективного присоединения сетей и технологий, и стремится улучшить доступ к информационно-коммуникационным технологиям сообществ всего мира.

Контекст:

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай говорил, что Украина за пять лет планирует создать свой космодром и вывести на орбиту семь спутников. Он добавил, что спутники будут заниматься зондированием поверхности в целях обороны, экономической безопасности, использования природных ресурсов, предотвращения пожаров, наводнений, прогнозирования урожаев в сельском хозяйстве.

Украина готовится запустить на орбиту спутник "Січ-2-30" к концу года, говорил в феврале министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. Это третий за период Независимости и первый за последние десять лет украинский космический спутник.

В марте председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что Украина предварительно согласовала со SpaceX условия контракта о запуске в космос "Січ-2-30". В мае КБ "Южное" заключило контракт с нидерландской компанией Isilaunch. Спутник должна вывести на орбиту ракета SpaceX Falcon-9, а нидерландцы – обеспечить интеграцию между ракетой и спутником, поясняли в "Южном".

Стоимость запуска спутника, по словам Тафтая, без учета расходов на адаптер, транспортировку спутника и услуг на пусковой базе – $1 млн.

Теги: космос, радио, спутник, запуск
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мамочка", "Выглядит, как 30-летняя". 55-летняя Хайек снялась во время еды
"Мамочка", "Выглядит, как 30-летняя". 55-летняя Хайек снялась во время еды
"Бедный Янис.Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
"Бедный Янис.Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
"Детей уложили, теперь свидание". Катя Осадчая показала романтический вечер с мужем Юрием Горбуновым
"Детей уложили, теперь свидание". Катя Осадчая показала романтический вечер с мужем Юрием Горбуновым
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Плохая примета. Так никогда замуж не выйдешь". Леся Никитюк устроила фотосессию с тыквами
"Плохая примета. Так никогда замуж не выйдешь". Леся Никитюк устроила фотосессию с тыквами
"Интеллект стремится к нулю". Maruv показала танец с факами
"Интеллект стремится к нулю". Maruv показала танец с факами
Мать Наташи Королевой устроила экскурсию по магазину и показала "Киевский торт" за 850 грн
Мать Наташи Королевой устроила экскурсию по магазину и показала "Киевский торт" за 850 грн
"Красота вне времени", "Лучшая во всем мире". 57-летняя Моника Белуччи показала дерзкое декольте
"Красота вне времени", "Лучшая во всем мире". 57-летняя Моника Белуччи показала дерзкое декольте
"Милашки", "Очень хорошенькие". Билык показала новые фото с сыном Табризом, которому скоро исполнится шесть лет
"Милашки", "Очень хорошенькие". Билык показала новые фото с сыном Табризом, которому скоро исполнится шесть лет
  "Ее срезали при мне же". Голкипер сборной Украины Бущан рассказал, за что приревновал свою девушку
  "Ее срезали при мне же". Голкипер сборной Украины Бущан рассказал, за что приревновал свою девушку
"Мой лучик света". 19-летняя Элина Иващенко в купальнике показала поцелуй с бойфрендом-режиссером
"Мой лучик света". 19-летняя Элина Иващенко в купальнике показала поцелуй с бойфрендом-режиссером
Путин присвоил российское гражданство уругвайской певице Наталии Орейро
Путин присвоил российское гражданство уругвайской певице Наталии Орейро
"Кураж нужен". Арсен Аваков показал, чем занимается на самоизоляции
"Кураж нужен". Арсен Аваков показал, чем занимается на самоизоляции
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Мы вышли, у Жени мужская слеза была". Ксения и Евгений Кошевые рассказали, будет ли у них сын
"Мы вышли, у Жени мужская слеза была". Ксения и Евгений Кошевые рассказали, будет ли у них сын
Избитый сотрудником УГО танцор Дорофеевой рассказал, когда вернется в профессию
Избитый сотрудником УГО танцор Дорофеевой рассказал, когда вернется в профессию
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
  "Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS