Требовал взятки у экспортера меда. ГБР сообщило о подозрении руководителю Ивано-Франковской таможни

"21 декабря 2021 года один из посредников был задержан при получении очередной взятки ($2,4 тыс.), на следующий день ему сообщили о подозрении. 24 декабря следователи ГБР сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) руководителю региональной таможни, а также еще одному посреднику. Следователи ГБР будут ходатайствовать об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей", – сообщили в пресс-службе.

Контекст:

21 декабря пресс-службы СБУ и Офиса генерального прокурора сообщили, что на одной из региональных таможен Украины была ликвидирована схема по вымогательству денег, организовал которую ее руководитель. По данным "Цензор.НЕТ", главный фигурант дела – начальник Ивано-Франковской таможни Святослав Пересунько.

Позже в ГБР проинформировали, что должностные лица таможни, в том числе руководство, требовали ежемесячные взятки у руководителя предприятия, осуществляющего экспорт украинского пчелиного меда в страны Европы. По оперативным данным, такса составляла по $200 за растаможку одного автомобиля с медом. За взятку таможенники обещали не создавать искусственные препятствия при оформлении и не инициировать лабораторное исследование продукции.