ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Требовал взятки у экспортера меда. ГБР сообщило о подозрении руководителю Ивано-Франковской таможни

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За взятки таможенники обещали не создавать препятствий при оформлении товара
За взятки таможенники обещали не создавать препятствий при оформлении товара
Фото: dbr.gov.ua

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований Украины (ГБР) в Полтаве сообщили о подозрении руководителю Ивано-Франковской таможни, который требовал ежемесячные взятки у экспортера отечественной продукции. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ГБР.

"21 декабря 2021 года один из посредников был задержан при получении очередной взятки ($2,4 тыс.), на следующий день ему сообщили о подозрении. 24 декабря следователи ГБР сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) руководителю региональной таможни, а также еще одному посреднику. Следователи ГБР будут ходатайствовать об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей", – сообщили в пресс-службе.

Контекст:

21 декабря пресс-службы СБУ и Офиса генерального прокурора сообщили, что на одной из региональных таможен Украины была ликвидирована схема по вымогательству денег, организовал которую ее руководитель. По данным "Цензор.НЕТ", главный фигурант дела – начальник Ивано-Франковской таможни Святослав Пересунько. 

Позже в ГБР проинформировали, что должностные лица таможни, в том числе руководство, требовали ежемесячные взятки у руководителя предприятия, осуществляющего экспорт украинского пчелиного меда в страны Европы. По оперативным данным, такса составляла по $200 за растаможку одного автомобиля с медом. За взятку таможенники обещали не создавать искусственные препятствия при оформлении и не инициировать лабораторное исследование продукции.

Теги: Ивано-Франковск, таможня, экспорт, взятка, спецслужбы, Государственное бюро расследований, предприниматели, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Виктора Павлика показала его отца Франека
Жена Виктора Павлика показала его отца Франека
Дэвид Бекхэм рассмешил сеть своей позой на семейном рождественском снимке
Дэвид Бекхэм рассмешил сеть своей позой на семейном рождественском снимке
"Животик или мне кажется?", "Милый ангел". В сети обсуждают новую фотосессию Шоптенко в платье свободного кроя
"Животик или мне кажется?", "Милый ангел". В сети обсуждают новую фотосессию Шоптенко в платье свободного кроя
"М-м-м, секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук прогнулась в танце и засветила роскошную грудь в декольте
"М-м-м, секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук прогнулась в танце и засветила роскошную грудь в декольте
Дочь Синди Кроуфорд засветила пятую точку на отдыхе в Мексике
Дочь Синди Кроуфорд засветила пятую точку на отдыхе в Мексике
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье
  "Вместо ибупрофена лучше запустить в себя "ибупрочлен". "Взрослые девочки" Полякова и Ефросинина обсудили секс во время месячных
  "Вместо ибупрофена лучше запустить в себя "ибупрочлен". "Взрослые девочки" Полякова и Ефросинина обсудили секс во время месячных
В сеть попали фото страстного поцелуя основателя Amazon Безоса с его подругой на яхте
В сеть попали фото страстного поцелуя основателя Amazon Безоса с его подругой на яхте
"Это потрясающе!" Голая plus size модель Эшли Грэм показала тело на последних сроках беременности
"Это потрясающе!" Голая plus size модель Эшли Грэм показала тело на последних сроках беременности
Воссоединение Лопес и Аффлека, свобода Спирс, раздвинутые ноги Мадонны. Самые обсуждаемые события зарубежного шоу-бизнеса в 2021 году
Воссоединение Лопес и Аффлека, свобода Спирс, раздвинутые ноги Мадонны. Самые обсуждаемые события зарубежного шоу-бизнеса в 2021 году
"Уговариваю на четвертого", "Девочку, девочку!" Горбунов заинтриговал сеть своей просьбой к Осадчей
"Уговариваю на четвертого", "Девочку, девочку!" Горбунов заинтриговал сеть своей просьбой к Осадчей
33-летняя бельгийская принцесса объявила о помолвке с 30-летним банкиром марокканского происхождения
33-летняя бельгийская принцесса объявила о помолвке с 30-летним банкиром марокканского происхождения
В сети заподозрили, что бывший муж Риз Уизерспун сменил ориентацию
В сети заподозрили, что бывший муж Риз Уизерспун сменил ориентацию
  "Я чуть не умерла". Ефросинина на съемках шоу "Взрослые девочки" спасла Поляковой жизнь. Видео
  "Я чуть не умерла". Ефросинина на съемках шоу "Взрослые девочки" спасла Поляковой жизнь. Видео
54-летняя Джулия Робертс засветила на пляже подтянутую фигуру. В сеть попали ее фото в купальнике
54-летняя Джулия Робертс засветила на пляже подтянутую фигуру. В сеть попали ее фото в купальнике
"Сладкая девочка". 36-летняя экс-участница "ВИА Гры" Котова крупным планом показала голую грудь
"Сладкая девочка". 36-летняя экс-участница "ВИА Гры" Котова крупным планом показала голую грудь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ой, я пирожок вижу", "Срам свой выставила". Волочкова показала промежность (107012)
2
Быстрый "Наполеон". Легкий рецепт популярного торта (71129)
3
"Дерзкая". Рианна засветила грудь и бедра в откровенном белье (65559)
4
"Женщина-наслаждение". 44-летняя Чехова с расставленными ногами и оголенной грудью позировала в бассейне (49745)
5
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье (49698)
6
"Выше ляжку можешь показать?", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (44599)
7
"Новейшая сила киски", "Синдром Волочкой". Maruv раздвинула голые ноги и показала промежность (36967)
8
"Классная и красивая", "Надя – супер". Мейхер показала свое новое фото практически без макияжа (36429)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS