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ОБЩЕСТВО

Украина получит еще 10 тыс. терминалов Starlink – Федоров

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По словам Федорова, с начала войны, в феврале, Украина получила около 22 тыс. терминалов Starlink
По словам Федорова, с начала войны, в феврале, Украина получила около 22 тыс. терминалов Starlink
Фото: depositphotos.com

В ближайшие месяцы в Украину отправят более 10 тыс. терминалов Starlink, предоставляющих интернет-услуги. Об этом агентству Bloomberg сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам министра, SpaceX и его глава Илон Маск быстро реагируют на проблемы и помогают Украине. Федоров добавил, что общался с Маском напрямую.

"Маск заверил нас, что продолжит поддерживать Украину. Когда у нас было мощное отключение, я написал ему в тот день, и он моментально отреагировал и уже сделал несколько шагов. Он понимает ситуацию", – сказал министр.

Он подчеркнул, что хотя контракт еще не заключен, но правительства нескольких стран Европейского союза готовы разделить платеж. Министр добавил, что весной Украине необходимо будет найти дополнительное финансирование.

По словам Федорова, с начала войны, в феврале, Украина получила около 22 тыс. терминалов Starlink.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. Также это оборудование для Украины закупают международные партнеры

В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

14 октября стало известно, что компания SpaceX еще в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил. Позже он решил продолжить финансирование своего интернета в Украине. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: интернет, Украина, спутник, SpaceX, Илон Маск, вице-премьер, финансирование, Михаил Федоров, Starlink
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