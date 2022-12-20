Украина получит еще 10 тыс. терминалов Starlink – Федоров

По словам Федорова, с начала войны, в феврале, Украина получила около 22 тыс. терминалов Starlink Фото: depositphotos.com

По словам министра, SpaceX и его глава Илон Маск быстро реагируют на проблемы и помогают Украине. Федоров добавил, что общался с Маском напрямую.

"Маск заверил нас, что продолжит поддерживать Украину. Когда у нас было мощное отключение, я написал ему в тот день, и он моментально отреагировал и уже сделал несколько шагов. Он понимает ситуацию", – сказал министр.

Он подчеркнул, что хотя контракт еще не заключен, но правительства нескольких стран Европейского союза готовы разделить платеж. Министр добавил, что весной Украине необходимо будет найти дополнительное финансирование.

По словам Федорова, с начала войны, в феврале, Украина получила около 22 тыс. терминалов Starlink.