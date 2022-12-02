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SpaceX получила разрешение на запуск 7500 спутников Starlink второго поколения

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SpaceX просила разрешение на запуск почти 30 тыс. спутников второго поколения
SpaceX просила разрешение на запуск почти 30 тыс. спутников второго поколения
Фото: depositphotos.com

Федеральная комиссия по связи США разрешила SpaceX развернуть 7500 спутников Starlink второго поколения на высоте 525 км, 530 км и 535 км. Об этом говорится в сообщении комиссии от 1 декабря.

SpaceX просила разрешение на запуск почти 30 тыс. спутников второго поколения, но ее запрос удовлетворили частично. Комиссия считает, что 7500 спутников достаточно, чтобы предоставлять широкополосный доступ в интернет пользователям во всем мире, даже тем, кто живет в отдаленных районах.

Комиссия объяснила, что ограничивает количество спутников, чтобы решить проблемы с орбитальным мусором и безопасностью в космосе.

Ранее несколько компаний, в том числе NASA, выражали обеспокоенность планом SpaceX развернуть дополнительные 30 тыс. спутников, учитывая, что комиссия уже предоставила ей разрешение на запуск 12 тыс. спутников Starlink первого поколения.

В письме NASA речь шла о потенциальном влиянии Starlink на их научные миссии и полеты человека в космос. В агентстве считают, что большое количество спутников может увеличить риски столкновений и уменьшить количество окон запуска.

Контекст:

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Также SpaceX хотела запустить дополнительно еще 30 тыс. спутников Starlink второго поколения, отмечает CNBC. Эти спутники будут крупнее и тяжелее тех, которые запускают сейчас. На данный момент SpaceX запустила более 2750 спутников Starlink.

По состоянию на начало этого года сеть Starlink работает в 25 странах и регионах, обслуживая более 145 тыс. пользователей по всему миру, пишет Spaceflight Now.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, космос, NASA, SpaceX, скорость
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