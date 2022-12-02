SpaceX получила разрешение на запуск 7500 спутников Starlink второго поколения

SpaceX просила разрешение на запуск почти 30 тыс. спутников второго поколения, но ее запрос удовлетворили частично. Комиссия считает, что 7500 спутников достаточно, чтобы предоставлять широкополосный доступ в интернет пользователям во всем мире, даже тем, кто живет в отдаленных районах.

Комиссия объяснила, что ограничивает количество спутников, чтобы решить проблемы с орбитальным мусором и безопасностью в космосе.

Ранее несколько компаний, в том числе NASA, выражали обеспокоенность планом SpaceX развернуть дополнительные 30 тыс. спутников, учитывая, что комиссия уже предоставила ей разрешение на запуск 12 тыс. спутников Starlink первого поколения.

В письме NASA речь шла о потенциальном влиянии Starlink на их научные миссии и полеты человека в космос. В агентстве считают, что большое количество спутников может увеличить риски столкновений и уменьшить количество окон запуска.