Зеленский в Раде: Мы должны обеспечить возвращение украинцев, сберечь их как часть общества

Об этом 28 декабря в Раде в ходе ежегодного послания заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись его выступления опубликована в Facebook Офиса президента.
По словам Зеленского, Украина, кроме территориальной, должна восстановить и общественную целостность.
Президент выразил благодарность странам и народам, которые помогают украинцам.
"Но мы должны сберечь их как часть украинского общества. Должны обеспечить их возвращение", – отметил Зеленский.
Это, как указал президент, предполагает "разные компоненты работы".
"Гарантирование безопасности и экономический рост. Восстановление и последующая интеграция нашего государства с Европейским союзом и другими ведущими субъектами свободного мира. Защита прав человека и выравнивание социальных и личных свобод в Украине и передовых странах пребывания наших переселенцев. Создание современной ветеранской политики… Создание в Украине современной системы реабилитации тех, кого война поставила в самое сложное положение. Чтобы в нашем обществе было именно это ощущение – что никто у нас не лишний. Это задача", – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что страна, "поддерживающая всех своих", является "страной, в которую хочется вернуться".
За границей остаются до 7 млн украинцев, более активно они будут возвращаться весной, сообщил в интервью, опубликованном 22 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 27 декабря, с 24 февраля из Украины выехало почти 16,87 млн человек, при этом около 8,95 млн въехали в страну с 28 февраля. Более 1,54 млн беженцев из Украины получили право на временную защиту в Польше, больше 1,02 млн – в Германии.