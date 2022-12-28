Зеленский в Раде: Мы должны обеспечить возвращение украинцев, сберечь их как часть общества

Страна, "поддерживающая всех своих", является "страной, в которую хочется вернуться", отметил Зеленский Фото: EPA (архив)

Об этом 28 декабря в Раде в ходе ежегодного послания заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись его выступления опубликована в Facebook Офиса президента.

По словам Зеленского, Украина, кроме территориальной, должна восстановить и общественную целостность.

Президент выразил благодарность странам и народам, которые помогают украинцам.

"Но мы должны сберечь их как часть украинского общества. Должны обеспечить их возвращение", – отметил Зеленский.

Это, как указал президент, предполагает "разные компоненты работы".

"Гарантирование безопасности и экономический рост. Восстановление и последующая интеграция нашего государства с Европейским союзом и другими ведущими субъектами свободного мира. Защита прав человека и выравнивание социальных и личных свобод в Украине и передовых странах пребывания наших переселенцев. Создание современной ветеранской политики… Создание в Украине современной системы реабилитации тех, кого война поставила в самое сложное положение. Чтобы в нашем обществе было именно это ощущение – что никто у нас не лишний. Это задача", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что страна, "поддерживающая всех своих", является "страной, в которую хочется вернуться".

За границей остаются до 7 млн украинцев, более активно они будут возвращаться весной, сообщил в интервью, опубликованном 22 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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