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ОБЩЕСТВО

Зеленский в Раде: Мы должны обеспечить возвращение украинцев, сберечь их как часть общества

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Страна, "поддерживающая всех своих", является "страной, в которую хочется вернуться", отметил Зеленский
Страна, "поддерживающая всех своих", является "страной, в которую хочется вернуться", отметил Зеленский
Фото: EPA (архив)

Миллионы украинцев, которые стали переселенцами и нашли убежище за границей из-за российской агрессии, не должны стать беженцами.

Об этом 28 декабря в Раде в ходе ежегодного послания заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись его выступления опубликована в Facebook Офиса президента.  

По словам Зеленского, Украина, кроме территориальной, должна восстановить и общественную целостность.

Президент выразил благодарность странам и народам, которые помогают украинцам.

"Но мы должны сберечь их как часть украинского общества. Должны обеспечить их возвращение", – отметил Зеленский.

Это, как указал президент, предполагает "разные компоненты работы".

"Гарантирование безопасности и экономический рост. Восстановление и последующая интеграция нашего государства с Европейским союзом и другими ведущими субъектами свободного мира. Защита прав человека и выравнивание социальных и личных свобод в Украине и передовых странах пребывания наших переселенцев. Создание современной ветеранской политики… Создание в Украине современной системы реабилитации тех, кого война поставила в самое сложное положение. Чтобы в нашем обществе было именно это ощущение – что никто у нас не лишний. Это задача", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что страна, "поддерживающая всех своих", является "страной, в которую хочется вернуться".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/712804240426822/

За границей остаются до 7 млн украинцев, более активно они будут возвращаться весной, сообщил в интервью, опубликованном 22 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 27 декабря, с 24 февраля из Украины выехало почти 16,87 млн человек, при этом около 8,95 млн въехали в страну с 28 февраля. Более 1,54 млн беженцев из Украины получили право на временную защиту в Польше, больше 1,02 млн – в Германии.

Теги: Верховная Рада, Украина, беженцы, агрессия, ветераны, переселенцы, Владимир Зеленский, украинцы, убежище, война России против Украины, президент, обращение
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