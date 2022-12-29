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Зеленский: Заботьтесь об Украине, цените друг друга и делайте все, чтобы помочь нашим воинам. Видео

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Зеленский: Чаще говорите друзьям, как вы их цените. Чаще поддерживайте коллег. Чаще благодарите родителей
Зеленский: Чаще говорите друзьям, как вы их цените. Чаще поддерживайте коллег. Чаще благодарите родителей
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 28 декабря призвал украинцев помогать друг другу. Видео опубликовала пресс-служба главы государства.

"Что бы ни происходило и было у вас на душе, поддерживайте друг друга. Обязательно. Пожалуйста, найдите время, чтобы сказать теплые слова тем, кто рядом с вами. Даже если это не близкие вам люди, просто другим украинцам. Пожалуйста, найдите возможность и момент, чтобы поблагодарить за работу, похвалить за то или иное усилие, за заботу. И если человек в такой сложной ситуации, в такое сложное время остается наедине и по какой-то причине нет родных, пожалуйста, спрашивайте, нужно ли помочь. Или просто помогайте, даже не спрашивая. Если вы знаете, что человек ждет сына или дочь с войны, пожалуйста, уделяйте внимание: здоровайтесь, послушайте, помогайте", – сказал президент.

Он также призвал украинцев почаще обнимать родных.

"Чаще говорите друзьям, как вы их цените. Чаще поддерживайте коллег. Чаще благодарите родителей. Чаще радуйтесь детям. Не забывайте звонить, когда родные ждут, чтобы просто услышать: "Как вы?" Не забывайте писать сообщения друзьям и знакомым хотя бы иногда – не стоит сейчас терять связь. И, пожалуйста, не забывайте благодарить, когда вам помогли. Пожалуйста, старайтесь поддержать тех, кто сражается за наше государство. Наше с вами внимание к другим, когда его может не хватать от кого-то из родных – по разным причинам, – наши с вами слова, которые могут согреть тех, кто рядом, когда события слишком холодные, и наша с вами забота друг о друге, когда обстоятельства испытывают, – все это тоже наша общая защита. [...] Заботьтесь об Украине, цените друг друга и делайте все, чтобы помочь нашим воинам!" – заявил Зеленский.

видео

Видео: Офіс Президента України / YouTube
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины
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