"Это справедливо". Зеленский призвал привлекать для восстановления Украины компании, которые остались в стране во время войны или ушли из России

Об этом 28 декабря в Раде в ходе ежегодного послания заявил президент Владимир Зеленский. Видеозапись его выступления опубликована в Facebook Офиса президента.

По словам Зеленского, вся территория Украины "нуждается в перестройке тех объектов инфраструктуры, энергетики, социальной сферы и прочего, которые не отвечают современным требованиям безопасности".

"Мы должны поднять из руин территорию, на которую зашли российские оккупанты после 24 февраля. Так же будем восстанавливать нормальность жизни на территории Донбасса и Крыма, которые были незаконно оккупированы в 2014 году и за прошедшее время доведены оккупантами до катастрофы", – сказал президент.

Зеленский отметил, что в настоящее время "сложно оценить необходимый объем ресурсов".

"Но точно можно сказать, что мы должны сделать приоритет в восстановлении для тех компаний, которые были в Украине или пришли в Украину во время войны. Которые вышли с российского рынка во время войны. Это справедливо, – указал президент. – Кто поддерживал нас в самые трудные, самые сложные моменты, кто был с нами тогда, когда Украина боролась за жизнь, кто работал и платил налоги, кто волонтерил и помогал нашей несокрушимости... Надо найти формат, как предоставить такому бизнесу больше возможностей в таких важных проектах, проектах новой, отстроенной Украины. Украинский бизнес, американский, французский, польский – любой, который мы видим здесь и сейчас".

Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину ушли более 1000 компаний.