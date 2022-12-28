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"Это справедливо". Зеленский призвал привлекать для восстановления Украины компании, которые остались в стране во время войны или ушли из России

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По данным МВД, Россия разрушила в Украине более 35 тыс. объектов
По данным МВД, Россия разрушила в Украине более 35 тыс. объектов
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Восстановление Украины после боевых действий будет "крупнейшим экономическим проектом нашего времени в Европе".

Об этом 28 декабря в Раде в ходе ежегодного послания заявил президент Владимир Зеленский. Видеозапись его выступления опубликована в Facebook Офиса президента.  

По словам Зеленского, вся территория Украины "нуждается в перестройке тех объектов инфраструктуры, энергетики, социальной сферы и прочего, которые не отвечают современным требованиям безопасности".

"Мы должны поднять из руин территорию, на которую зашли российские оккупанты после 24 февраля. Так же будем восстанавливать нормальность жизни на территории Донбасса и Крыма, которые были незаконно оккупированы в 2014 году и за прошедшее время доведены оккупантами до катастрофы", – сказал президент.

Зеленский отметил, что в настоящее время "сложно оценить необходимый объем ресурсов".

"Но точно можно сказать, что мы должны сделать приоритет в восстановлении для тех компаний, которые были в Украине или пришли в Украину во время войны. Которые вышли с российского рынка во время войны. Это справедливо, – указал президент. – Кто поддерживал нас в самые трудные, самые сложные моменты, кто был с нами тогда, когда Украина боролась за жизнь, кто работал и платил налоги, кто волонтерил и помогал нашей несокрушимости... Надо найти формат, как предоставить такому бизнесу больше возможностей в таких важных проектах, проектах новой, отстроенной Украины. Украинский бизнес, американский, французский, польский – любой, который мы видим здесь и сейчас".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/712804240426822/

Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину ушли более 1000 компаний.

Контекст:

На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер. По его словам, Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

По данным МВД, Россия разрушила в Украине более 35 тыс. объектов, в том числе 702 – критической инфраструктуры.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, налоги, инвестиции, бизнес, агрессия, перестройка, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, разрушения, инфраструктура, обращение, российские оккупанты, восстановление, компании
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