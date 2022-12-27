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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Купянск разрушен на 30%, центра города уже нет, обстрелы и разрушения каждый день – глава Купянской военной администрации

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По словам главы администрации, еще 10 сентября "город был цел", но как только его деоккупировали, враг начал целенаправленно уничтожать его каждый день
По словам главы администрации, еще 10 сентября "город был цел", но как только его деоккупировали, враг начал целенаправленно уничтожать его каждый день
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты разрушили город Купянск в Харьковской области обстрелами приблизительно на 30% за три последних месяца. Такую оценку озвучил в интервью "Суспільному" 27 декабря начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

Российские оккупанты обстреливают Купянскую общину каждый день. Беседин объясняет это, в частности, близким расстоянием к линии фронта.

"К сожалению, мы очень близки к линии столкновения, поэтому вы понимаете, что достает все – практически все. Очень сложная ситуация. Мы почти на линии фронта, каждый день обстрелы, каждую ночь обстрелы... Утром начинаем восстанавливать критическую инфраструктуру и жилые дома людей, пострадавших прошлой ночью, днем или еще раньше", – рассказал Беседин. 

По его мнению, ситуация в общине в целом менее критичная.

"Город разрушен на 30%. Если мы говорим про общину  это не только Купянск, но и Ковшаровка, Купянск-Узловой и еще девять маленьких сел, которые входят в нашу общину, – в принципе, если вообще брать, [ситуация] не критичная. Но если ты приезжаешь в Купянск и заезжаешь в центр, ты видишь всю картину, все последствия этого ужаса и этого "русского мира", который был на этой земле... Город, если взять центр, – его уже нет", – отметил глава администрации.

Он подчеркнул, что российские войска "умеют воевать только с мирными жителями" и после того, как их выгнали с этой земли, им ничего не остается, кроме как уничтожать город.

"10 сентября город был цел. Как только его деоккупировали  враг начал целенаправленно уничтожать каждый день критическую инфраструктуру, частную собственность, коммунальные хозяйства. Повторюсь, обстрелы – каждый день, разрушения – каждый день. Город в настоящее время функционирует в стабильно тяжелом режиме",  сказал Беседин.

В частности, Купянская больница, по его словам, постоянно находится под обстрелами и практически уничтожена. В ней продолжают работать три поликлинических отделения, но если есть серьезные проблемы или нужна госпитализация, человека отправляют в соседние общины.

Беседин добавил, что в общине каждый день работают над восстановлением критической инфраструктуры, но полностью восстановить ее под обстрелами невозможно. Дома в основном даже не пытаются восстанавливать, только "консервируют" перед зимой. 

"Ждем освобождения территорий и будем двигаться вперед",  резюмировал глава администрации. 

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны и освободили значительную часть территории региона.

О том, что украинские военные зашли в Купянск, стало известно 16 сентября.

По данным Офиса президента на середину декабря, в Харьковской области оккупанты разрушили более 14 тыс. объектов

Теги: Харьковская область, больница, Купянск, обстрелы, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, восстановление
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