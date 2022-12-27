Купянск разрушен на 30%, центра города уже нет, обстрелы и разрушения каждый день – глава Купянской военной администрации

По словам главы администрации, еще 10 сентября "город был цел", но как только его деоккупировали, враг начал целенаправленно уничтожать его каждый день Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты обстреливают Купянскую общину каждый день. Беседин объясняет это, в частности, близким расстоянием к линии фронта.

"К сожалению, мы очень близки к линии столкновения, поэтому вы понимаете, что достает все – практически все. Очень сложная ситуация. Мы почти на линии фронта, каждый день обстрелы, каждую ночь обстрелы... Утром начинаем восстанавливать критическую инфраструктуру и жилые дома людей, пострадавших прошлой ночью, днем или еще раньше", – рассказал Беседин.

По его мнению, ситуация в общине в целом менее критичная.

"Город разрушен на 30%. Если мы говорим про общину – это не только Купянск, но и Ковшаровка, Купянск-Узловой и еще девять маленьких сел, которые входят в нашу общину, – в принципе, если вообще брать, [ситуация] не критичная. Но если ты приезжаешь в Купянск и заезжаешь в центр, ты видишь всю картину, все последствия этого ужаса и этого "русского мира", который был на этой земле... Город, если взять центр, – его уже нет", – отметил глава администрации.

Он подчеркнул, что российские войска "умеют воевать только с мирными жителями" и после того, как их выгнали с этой земли, им ничего не остается, кроме как уничтожать город.

"10 сентября город был цел. Как только его деоккупировали – враг начал целенаправленно уничтожать каждый день критическую инфраструктуру, частную собственность, коммунальные хозяйства. Повторюсь, обстрелы – каждый день, разрушения – каждый день. Город в настоящее время функционирует в стабильно тяжелом режиме", – сказал Беседин.

В частности, Купянская больница, по его словам, постоянно находится под обстрелами и практически уничтожена. В ней продолжают работать три поликлинических отделения, но если есть серьезные проблемы или нужна госпитализация, человека отправляют в соседние общины.

Беседин добавил, что в общине каждый день работают над восстановлением критической инфраструктуры, но полностью восстановить ее под обстрелами невозможно. Дома в основном даже не пытаются восстанавливать, только "консервируют" перед зимой.

"Ждем освобождения территорий и будем двигаться вперед", – резюмировал глава администрации.