Поврежденные жилые дома и пожары. Синегубов рассказал об обстрелах Харьковской области

По словам Синегубова, больше всего от обстрелов страдает Купянский район Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

По его словам, больше всего от обстрелов страдает Купянский район. Также под огнем противника в минувшие сутки оказывались населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов.

"В результате вражеских обстрелов в поселках Двуречная и Купянск-Узловой Купянского района повреждены жилые дома, произошли пожары. К счастью, никто не пострадал, несмотря на все попытки врага нанести больший вред. Особая благодарность за эффективную работу – нашей ПВО", – подчеркнул глава ОВА.

Он также отметил, что в регионе продолжается разминирование деоккупированных территорий. В течение суток пиротехники ГСЧС обезвредили 43 взрывоопасных предмета.

"Наши военные на линии столкновения надежно удерживают позиции и предпринимают действия для окончательного освобождения от оккупантов Харьковской области. Верим в ВСУ и поддерживаем наших защитников", – резюмировал Синегубов.