Поврежденные жилые дома и пожары. Синегубов рассказал об обстрелах Харьковской области

По его словам, больше всего от обстрелов страдает Купянский район. Также под огнем противника в минувшие сутки оказывались населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов.
"В результате вражеских обстрелов в поселках Двуречная и Купянск-Узловой Купянского района повреждены жилые дома, произошли пожары. К счастью, никто не пострадал, несмотря на все попытки врага нанести больший вред. Особая благодарность за эффективную работу – нашей ПВО", – подчеркнул глава ОВА.
Он также отметил, что в регионе продолжается разминирование деоккупированных территорий. В течение суток пиротехники ГСЧС обезвредили 43 взрывоопасных предмета.
"Наши военные на линии столкновения надежно удерживают позиции и предпринимают действия для окончательного освобождения от оккупантов Харьковской области. Верим в ВСУ и поддерживаем наших защитников", – резюмировал Синегубов.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.