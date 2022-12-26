В Харьковской области восстановили уничтоженный оккупантами мост – ОВА

Через мост на Печенежском водохранилище уже восстановили движение транспорта Фото: Харківська ОВА / Telegram

"Мост в селе Мартово на Печенежском водохранилище оккупанты уничтожили в сентябре, когда отступали. В настоящее время объект восстановлен", – сказано в сообщении.

Специалисты демонтировали разрушенные конструкции, построили новые прогонные балки, провели армирование и бетонирование новой монолитной плиты и тротуаров, устроили гидроизоляцию, застелили новое асфальтное покрытие.

24 декабря через мост возобновили движение транспорта.

"Этот путепровод значительно облегчит перевозку гуманитарной помощи и медикаментов жителям пострадавших населенных пунктов и оккупированных территорий региона", – подчеркнули в администрации.

В ОВА добавили, что в области продолжают восстанавливать и другие объекты, разрушенные оккупантами.