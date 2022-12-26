В Харьковской области восстановили уничтоженный оккупантами мост – ОВА

"Мост в селе Мартово на Печенежском водохранилище оккупанты уничтожили в сентябре, когда отступали. В настоящее время объект восстановлен", – сказано в сообщении.
Специалисты демонтировали разрушенные конструкции, построили новые прогонные балки, провели армирование и бетонирование новой монолитной плиты и тротуаров, устроили гидроизоляцию, застелили новое асфальтное покрытие.
24 декабря через мост возобновили движение транспорта.
"Этот путепровод значительно облегчит перевозку гуманитарной помощи и медикаментов жителям пострадавших населенных пунктов и оккупированных территорий региона", – подчеркнули в администрации.
В ОВА добавили, что в области продолжают восстанавливать и другие объекты, разрушенные оккупантами.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны и освободили значительную часть территории региона.
По данным Офиса президента на середину декабря, в Харьковской области оккупанты разрушили более 14 тыс. объектов.