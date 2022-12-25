В Киевской области на трассе государственного значения восстановили мост, взорванный в начале полномасштабной войны

"Полноценное движение по мосту открыто и автомобили движутся по дороге государственного значения. Эта международная трасса соединяет столицу с Полтавской и Харьковской областями и является одной из ключевых дорог страны", – подчеркнули в министерстве.

Мост через Трубеж был взорван в начале полномасштабного вторжения. После освобождения области от российских захватчиков дорожники устроили рядом с мостом временный объезд, что позволило двигаться транспорту. Однако, отметили в ведомстве, временные переправы не способны долго выдерживать нагрузку от движения транспорта. Для полноценного проезда требовалось капитально отстроить сооружение.

Правую часть моста открыли для всех видов автотранспорта в ноябре. Теперь же дорожники завершили работы и по левой стороне: уложили два слоя асфальтобетона, устроили водоотвод и установили барьерное ограждение.

Как отметили в Мининфраструктуры, всего в Киевской области было разрушено 24 искусственных сооружения на дорогах государственного значения. Для 20 из них обеспечен проезд с помощью временных переправ. Два больших моста, в Стоянке на М-06 и мост через Трубеж на М-03, капитально восстановлены.