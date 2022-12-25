В Киевской области на трассе государственного значения восстановили мост, взорванный в начале полномасштабной войны

"Полноценное движение по мосту открыто и автомобили движутся по дороге государственного значения. Эта международная трасса соединяет столицу с Полтавской и Харьковской областями и является одной из ключевых дорог страны", – подчеркнули в министерстве.
Мост через Трубеж был взорван в начале полномасштабного вторжения. После освобождения области от российских захватчиков дорожники устроили рядом с мостом временный объезд, что позволило двигаться транспорту. Однако, отметили в ведомстве, временные переправы не способны долго выдерживать нагрузку от движения транспорта. Для полноценного проезда требовалось капитально отстроить сооружение.
Правую часть моста открыли для всех видов автотранспорта в ноябре. Теперь же дорожники завершили работы и по левой стороне: уложили два слоя асфальтобетона, устроили водоотвод и установили барьерное ограждение.
Как отметили в Мининфраструктуры, всего в Киевской области было разрушено 24 искусственных сооружения на дорогах государственного значения. Для 20 из них обеспечен проезд с помощью временных переправ. Два больших моста, в Стоянке на М-06 и мост через Трубеж на М-03, капитально восстановлены.
После российского вторжения 24 февраля 2022 Ирпень, Гостомель, Буча и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев. 2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов.
Российские оккупационные войска в ходе боевых действий разрушили около 28 тыс. объектов в Киевской области, сообщал глава ОВА Алексей Кулеба. В том числе полностью разрушены около 5 тыс. частных домов и 161 многоэтажка, около 1500 многоэтажек повреждены. К 15 декабря в регионе восстановили 4,5 тыс. объектов.
9 апреля президент Владимир Зеленский рассказал, что Великобритания готова взять после войны шефство над восстановлением Киева и Киевской области.
В начале мая о готовности принять участие в восстановлении школ и больниц Киевской области, которые были разрушены или повреждены российскими оккупантами, заявила Венгрия.
Глава правительства Албании Эди Рама сказал 15 июня в Киеве, что страны Западных Балкан восстановят жилые дома в Ирпене.
В восстановлении больниц в Киевской области примет участие Индонезия, сообщил 29 июня президент страны Джоко Видодо.
Первые проекты реконструкции разрушенной российскими оккупантами инфраструктуры в Киевской области в конце августа одобрило правительство Литвы.