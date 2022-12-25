ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области на трассе государственного значения восстановили мост, взорванный в начале полномасштабной войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мост открыли для проезда в обе стороны
Мост открыли для проезда в обе стороны
Фото: Міністерство інфраструктури України / Telegram

На трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский капитально отстроен мост через реку Трубеж. Об этом 24 декабря сообщило Министерство инфраструктуры.

"Полноценное движение по мосту открыто и автомобили движутся по дороге государственного значения. Эта международная трасса соединяет столицу с Полтавской и Харьковской областями и является одной из ключевых дорог страны", – подчеркнули в министерстве. 

Мост через Трубеж был взорван в начале полномасштабного вторжения. После освобождения области от российских захватчиков дорожники устроили рядом с мостом временный объезд, что позволило двигаться транспорту. Однако, отметили в ведомстве, временные переправы не способны долго выдерживать нагрузку от движения транспорта. Для полноценного проезда требовалось капитально отстроить сооружение. 

Правую часть моста открыли для всех видов автотранспорта в ноябре. Теперь же дорожники завершили работы и по левой стороне: уложили два слоя асфальтобетона, устроили водоотвод и установили барьерное ограждение.

Как отметили в Мининфраструктуры, всего в Киевской области было разрушено 24 искусственных сооружения на дорогах государственного значения. Для 20 из них обеспечен проезд с помощью временных переправ. Два больших моста, в Стоянке на М-06 и мост через Трубеж на М-03, капитально восстановлены.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02B2WHoF9WRS8YPpRjQ2S9bEfaqQ8xmV8Jo64C9ftn1CSNMnFU6JZ2P5fEXCATpPkUl

Контекст:

После российского вторжения 24 февраля 2022 Ирпень, Гостомель, Буча и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев. 2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов.

Российские оккупационные войска в ходе боевых действий разрушили около 28 тыс. объектов в Киевской области, сообщал глава ОВА Алексей Кулеба. В том числе полностью разрушены около 5 тыс. частных домов и 161 многоэтажка, около 1500 многоэтажек повреждены. К 15 декабря в регионе восстановили 4,5 тыс. объектов

9 апреля президент Владимир Зеленский рассказал, что Великобритания готова взять после войны шефство над восстановлением Киева и Киевской области.

В начале мая о готовности принять участие в восстановлении школ и больниц Киевской области, которые были разрушены или повреждены российскими оккупантами, заявила Венгрия.

Глава правительства Албании Эди Рама сказал 15 июня в Киеве, что страны Западных Балкан восстановят жилые дома в Ирпене.

В восстановлении больниц в Киевской области примет участие Индонезия, сообщил 29 июня президент страны Джоко Видодо.

Первые проекты реконструкции разрушенной российскими оккупантами инфраструктуры в Киевской области в конце августа одобрило правительство Литвы.

Теги: Министерство инфраструктуры, Киевская область, переправа, мост, война России против Украины, Мининфраструктуры, дороги, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству
В футболке и брюках верхом на стремянке. Опубликовано рождественское фото президента и первой леди США
В футболке и брюках верхом на стремянке. Опубликовано рождественское фото президента и первой леди США
Олень и снегири. Букингемский дворец опубликовал рождественский рисунок девятилетнего принца Джорджа
Олень и снегири. Букингемский дворец опубликовал рождественский рисунок девятилетнего принца Джорджа
  Состоялся допремьерный показ документального фильма "Иди за мной", снятого дронами во время спасательной операции под Изюмом. Видео
  Состоялся допремьерный показ документального фильма "Иди за мной", снятого дронами во время спасательной операции под Изюмом. Видео
"Хэллоуин закончился", "И это чья-то мать". В сети раскритиковали наряд Кардашян к Рождеству
"Хэллоуин закончился", "И это чья-то мать". В сети раскритиковали наряд Кардашян к Рождеству
Художник из Швейцарии создал к Рождеству на стенах киевских достопримечательностей световые проекции на украинскую тематику. Видео
Художник из Швейцарии создал к Рождеству на стенах киевских достопримечательностей световые проекции на украинскую тематику. Видео
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе
"Россия умрет, когда взойдет украинское солнце". Рэпер Yarmak вместе с Tony Tonite выпустили трек в поддержку украинцев
"Россия умрет, когда взойдет украинское солнце". Рэпер Yarmak вместе с Tony Tonite выпустили трек в поддержку украинцев
"Мои мужчины – суровость и уверенность". Жена Сенцова показала их подросшего сына
"Мои мужчины – суровость и уверенность". Жена Сенцова показала их подросшего сына
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала
Вакарчук исполнил песню "Човен" на Антоновском мосту в Херсоне. Видео
Вакарчук исполнил песню "Човен" на Антоновском мосту в Херсоне. Видео
Tvorchi презентовала новый альбом. В него вошла композиция, с которой группа будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
Tvorchi презентовала новый альбом. В него вошла композиция, с которой группа будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече
Усик перевел почти 14 млн грн на строительство домов в разрушенном российскими оккупантами селе Мощун Киевской области
Усик перевел почти 14 млн грн на строительство домов в разрушенном российскими оккупантами селе Мощун Киевской области
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе (446367)
2
"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото (359884)
3
Цибульская за границей ответила агрессивной продавщице, которая требовала говорить с ней на русском (140633)
4
"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023" (100834)
5
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече (64893)
6
"Отпусти на пару дней". Зеленский в Конгрессе обменялся поцелуем с Пелоси. В сети показали возможную реакцию на это его жены. Видео (56827)
7
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах (56172)
8
"Боже, какая красота", "Стало горячо". Мишина в прозрачном платье без бретелек восхитила поклонников (32270)
 
 
 
 