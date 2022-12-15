В Киевской области восстановили уже 4,5 тыс. объектов, поврежденных из-за российской агрессии – ОВА

По его словам, среди восстановленных объектов – жилые частные дома и многоэтажки, учебные заведения и учреждения здравоохранения. На локациях проводились разные виды работ: от замены поврежденных окон до капитального восстановления фасада и кровли.
"Последствия разрушений поражают, но не менее поражают результаты восстановления", – написал Кулеба и опубликовал видео с видом "до" и "после" нескольких лицеев в Ирпене и Бородянке и дороги на улице Вокзальной в Буче.
Российские оккупационные войска в ходе боевых действий разрушили около 28 тыс. объектов в Киевской области, сообщал Кулеба в ноябре. В том числе, по его словам, полностью разрушены около 5 тыс. частных домов и 161 многоэтажка, около 1500 многоэтажек повреждены.
По оценке главы ОВА, для восстановления инфраструктуры Киевской области нужно около 30 млрд грн. Весной правительство выделило 400 млн грн для восстановления инфраструктуры и на первоочередные ремонтные работы, в октябре – 600 млн грн на капитальное строительство. Еще 200 млн грн направлено из областного бюджета.
После российского вторжения 24 февраля 2022 Ирпень, Гостомель, Буча и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев.
Колонны бронетехники и воздушный десант российской армии с целью оцепить Киев захватили населенные пункты столичного региона, где нанесли значительные разрушения жилья, инфраструктуры и совершили массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.
2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов.
9 апреля президент Владимир Зеленский рассказал, что Великобритания готова взять после войны шефство над восстановлением Киева и Киевской области.
В начале мая о готовности принять участие в восстановлении школ и больниц Киевской области, которые были разрушены или повреждены российскими оккупантами, заявила Венгрия.
Глава правительства Албании Эди Рама сказал 15 июня в Киеве, что страны Западных Балкан восстановят жилые дома в Ирпене.
В восстановлении больниц в Киевской области примет участие Индонезия, сообщил 29 июня президент страны Джоко Видодо.
Первые проекты реконструкции разрушенной российскими оккупантами инфраструктуры в Киевской области в конце августа одобрило правительство Литвы.