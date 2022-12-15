В Киевской области восстановили уже 4,5 тыс. объектов, поврежденных из-за российской агрессии – ОВА

По его словам, среди восстановленных объектов – жилые частные дома и многоэтажки, учебные заведения и учреждения здравоохранения. На локациях проводились разные виды работ: от замены поврежденных окон до капитального восстановления фасада и кровли.

"Последствия разрушений поражают, но не менее поражают результаты восстановления", – написал Кулеба и опубликовал видео с видом "до" и "после" нескольких лицеев в Ирпене и Бородянке и дороги на улице Вокзальной в Буче.

Российские оккупационные войска в ходе боевых действий разрушили около 28 тыс. объектов в Киевской области, сообщал Кулеба в ноябре. В том числе, по его словам, полностью разрушены около 5 тыс. частных домов и 161 многоэтажка, около 1500 многоэтажек повреждены.

По оценке главы ОВА, для восстановления инфраструктуры Киевской области нужно около 30 млрд грн. Весной правительство выделило 400 млн грн для восстановления инфраструктуры и на первоочередные ремонтные работы, в октябре – 600 млн грн на капитальное строительство. Еще 200 млн грн направлено из областного бюджета.