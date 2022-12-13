"Слава Украине!" Швеция выделяет на восстановление украинских объектов еще 600 млн крон

"Я еду в Париж на завтрашнюю международную донорскую конференцию для Украины. Рад сообщить вам, что Швеция выделит дополнительно 600 млн шведских крон (из бюджета помощи) на восстановление разрушенных школ, больниц, сельского хозяйства и другого", – написал он.
På väg till Paris för att imorgon delta på internationell givarkonferens för Ukraina. Glad över att kunna berätta att Sverige kommer bidra med ytterligare 600 miljoner kr (ur biståndsbudgeten) för att bygga upp förstörda skolor, sjukhus, jordbruk, etc.— Johan Forssell (@JohanForssell) December 12, 2022
Slava Ukraini! *
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Швеция выделила Украине восемь пакетов военной помощи. Их размер оценивался примерно в 2 млрд шведских крон ($190 млн), сообщило правительство страны.
Швеция, в частности, поставляет Украине противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы и винтовки.
Кроме того, как сказано на сайте правительства, Швеция предоставляет Украине гуманитарную помощь, а также передала оборудование для восстановления разрушенной российскими оккупантами энергетической инфраструктуры.
Швеция также принимает участие в обучении украинских военнослужащих и пожертвовала 7 млн шведских крон ($680 тыс.) Международному уголовному суду на расследование военных преступлений России в Украине.