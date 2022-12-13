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"Слава Украине!" Швеция выделяет на восстановление украинских объектов еще 600 млн крон

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Швеция выделила Украине восемь пакетов военной помощи
Швеция выделила Украине восемь пакетов военной помощи
Фото: pixabay.com

Швеция предоставит Украине, пострадавшей от российской агрессии, дополнительно 600 млн крон ($58 млн) на восстановление пострадавших объектов инфраструктуры, сообщил 12 декабря в Twitter министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Юган Форсселл.

"Я еду в Париж на завтрашнюю международную донорскую конференцию для Украины. Рад сообщить вам, что Швеция выделит дополнительно 600 млн шведских крон (из бюджета помощи) на восстановление разрушенных школ, больниц, сельского хозяйства и другого", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Швеция выделила Украине восемь пакетов военной помощи. Их размер оценивался примерно в 2 млрд шведских крон ($190 млн), сообщило правительство страны. 

Швеция, в частности, поставляет Украине противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы и винтовки. 

Кроме того, как сказано на сайте правительства, Швеция предоставляет Украине гуманитарную помощь, а также передала оборудование для восстановления разрушенной российскими оккупантами энергетической инфраструктуры. 

Швеция также принимает участие в обучении украинских военнослужащих и пожертвовала 7 млн шведских крон ($680 тыс.) Международному уголовному суду на расследование военных преступлений России в Украине.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Швеция, война, бюджет, пожертвование, помощь, война России против Украины, больницы, инфраструктура, восстановление
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