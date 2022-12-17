Один из символов несокрушимости. В Киеве открыли поврежденный российской ракетой стеклянный "мост Кличко"

По его словам, после попадания российской ракеты 10 октября на мосту заменили 18 поврежденных стеклопакетов на полу и 143 стекла на перилах.

"Восстановили и перила, и тросы, натянутые вдоль моста. Кроме того, работники "Киевавтодормоста" еще раз обследовали опоры сооружения, систему освещения и видеонаблюдения. Убрали снег и нанесли антигололедные материалы на покрытие моста. Итак, один из наших символов несокрушимости снова радостно ждет киевлян и гостей столицы", – написал Кличко.