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Один из символов несокрушимости. В Киеве открыли поврежденный российской ракетой стеклянный "мост Кличко"

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Восстановлены все стеклопакеты, перила и тросы вдоль моста
Восстановлены все стеклопакеты, перила и тросы вдоль моста
Фото: Віталій Кличко / Telegram

В Киеве открылся после ремонта пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск. Об этом городской голова столицы Виталий Кличко сообщил 17 декабря в Telegram.

По его словам, после попадания российской ракеты 10 октября на мосту заменили 18 поврежденных стеклопакетов на полу и 143 стекла на перилах.

"Восстановили и перила, и тросы, натянутые вдоль моста. Кроме того, работники "Киевавтодормоста" еще раз обследовали опоры сооружения, систему освещения и видеонаблюдения. Убрали снег и нанесли антигололедные материалы на покрытие моста. Итак, один из наших символов несокрушимости снова радостно ждет киевлян и гостей столицы", – написал Кличко.

Контекст:

Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно об обстрелах КиеваХарьковаЛьвоваДнепраОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа.

Одна из ракет в Киеве упала на склон возле пешеходного моста над Владимирским спуском, повредив его оснащение и побив стекла на ограждении. Сам мост при этом выстоял.

Пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск длиной 216 метров, который называют "мостом Кличко" по фамилии мэра Киева Виталия Кличко, открыт в мае 2019 года.

Теги: Киев, Виталий Кличко, ремонт, мост, обстрелы, ракеты, открытие
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