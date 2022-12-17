Один из символов несокрушимости. В Киеве открыли поврежденный российской ракетой стеклянный "мост Кличко"

По его словам, после попадания российской ракеты 10 октября на мосту заменили 18 поврежденных стеклопакетов на полу и 143 стекла на перилах.
"Восстановили и перила, и тросы, натянутые вдоль моста. Кроме того, работники "Киевавтодормоста" еще раз обследовали опоры сооружения, систему освещения и видеонаблюдения. Убрали снег и нанесли антигололедные материалы на покрытие моста. Итак, один из наших символов несокрушимости снова радостно ждет киевлян и гостей столицы", – написал Кличко.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа.
Одна из ракет в Киеве упала на склон возле пешеходного моста над Владимирским спуском, повредив его оснащение и побив стекла на ограждении. Сам мост при этом выстоял.
Пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск длиной 216 метров, который называют "мостом Кличко" по фамилии мэра Киева Виталия Кличко, открыт в мае 2019 года.