Кличко показал как ремонтируют пешеходный мост после ракетной атаки РФ

"Восстанавливаем наш пешеходно-велосипедный мост! Стекло для перильной ограды и напольное стекло изготовили и доставили. И уже специалисты устанавливают новые стеклянные элементы вместо поврежденных взрывом российской ракеты. Из 16 элементов напольного стекла уже заменили 14. Также ремонтируют освещение перил", – написал мэр.
Кличко напомнил, что работники предприятия "Киевавтодормост" сразу после ликвидации последствий взрыва 10 октября провели детальный осмотр конструкций моста и пришли к выводу, что они невредимы.
Также Кличко опубликовал фотографии ремонта моста в Facebook.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. Сообщалось об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа.
Одна из ракет в Киеве упала на склон возле пешеходного моста над Владимирским спуском, повредив его оснащение и побив стекла на ограждении. Сам мост при этом выстоял. Пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск длиной 216 метров, который называют "мостом Кличко" по фамилии мэра Киева Виталия Кличко, открыт в мае 2019 года.