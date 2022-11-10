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КИЕВ

Кличко показал как ремонтируют пешеходный мост после ракетной атаки РФ

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Ремонтники проводят работы на пешеходном мосту
Ремонтники проводят работы на пешеходном мосту
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в Telegram 10 октября видео, на котором засняты ремонтные работы на пешеходном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

"Восстанавливаем наш пешеходно-велосипедный мост! Стекло для перильной ограды и напольное стекло изготовили и доставили. И уже специалисты устанавливают новые стеклянные элементы вместо поврежденных взрывом российской ракеты. Из 16 элементов напольного стекла уже заменили 14. Также ремонтируют освещение перил", – написал мэр.

Кличко напомнил, что работники предприятия "Киевавтодормост" сразу после ликвидации последствий взрыва 10 октября провели детальный осмотр конструкций моста и пришли к выводу, что они невредимы.

Также Кличко опубликовал фотографии ремонта моста в Facebook.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/pfbid02pRikLj4tFo9LBE1f7chsnXLQwQfiVPaHSnUMq2LHw5Zj2aLyVsNMkyQxgdzznf8sl

Контекст:

Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. Сообщалось об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа.

Одна из ракет в Киеве упала на склон возле пешеходного моста над Владимирским спуском, повредив его оснащение и побив стекла на ограждении. Сам мост при этом выстоял. Пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск длиной 216 метров, который называют "мостом Кличко" по фамилии мэра Киева Виталия Кличко, открыт в мае 2019 года.

Теги: Киев, Виталий Кличко, ремонт, мост, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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