Кличко показал как ремонтируют пешеходный мост после ракетной атаки РФ

"Восстанавливаем наш пешеходно-велосипедный мост! Стекло для перильной ограды и напольное стекло изготовили и доставили. И уже специалисты устанавливают новые стеклянные элементы вместо поврежденных взрывом российской ракеты. Из 16 элементов напольного стекла уже заменили 14. Также ремонтируют освещение перил", – написал мэр.

Кличко напомнил, что работники предприятия "Киевавтодормост" сразу после ликвидации последствий взрыва 10 октября провели детальный осмотр конструкций моста и пришли к выводу, что они невредимы.

Также Кличко опубликовал фотографии ремонта моста в Facebook.