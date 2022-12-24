Семья каждого убитого украинца должна получить от России минимум $1 млн – Антон Геращенко

Геращенко: Мы не можем вернуть погибших, но минимум $1 млн должны получить семьи всех украинских военнослужащих, гражданских лиц, детей Фото: Антон Геращенко / Facebook

Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, "есть только вопрос, как быстро будут освобождены территории Украины".

"Как долго будут выплачиваться репарации нашей стране и какую потом сумму компенсации мы потребуем за уничтоженные города, села, и за погибших людей, – отметил Геращенко. – Я с первых дней говорил, что цена жизни украинца – это минимум $1 млн. Конечно же, мы не можем вернуть погибших. Но минимум $1 млн должны получить семьи всех наших военнослужащих, гражданских лиц, детей и всех... Минимум $1 млн... за каждого погибшего".

Кроме того, со стороны России должна быть "полная тотальная компенсация" за всю разрушенную экономику Украины, продолжил советник главы МВД.

"Пусть русские платят. Денег у них, конечно, не будет. Но мы будем брать нефтью, будем брать газом… перепродавать их в Европу… Так будет", – резюмировал Геращенко.

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