Семья каждого убитого украинца должна получить от России минимум $1 млн – Антон Геращенко

Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его словам, "есть только вопрос, как быстро будут освобождены территории Украины".
"Как долго будут выплачиваться репарации нашей стране и какую потом сумму компенсации мы потребуем за уничтоженные города, села, и за погибших людей, – отметил Геращенко. – Я с первых дней говорил, что цена жизни украинца – это минимум $1 млн. Конечно же, мы не можем вернуть погибших. Но минимум $1 млн должны получить семьи всех наших военнослужащих, гражданских лиц, детей и всех... Минимум $1 млн... за каждого погибшего".
Кроме того, со стороны России должна быть "полная тотальная компенсация" за всю разрушенную экономику Украины, продолжил советник главы МВД.
"Пусть русские платят. Денег у них, конечно, не будет. Но мы будем брать нефтью, будем брать газом… перепродавать их в Европу… Так будет", – резюмировал Геращенко.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.
Под контролем России остается 18% территории Украины, при этом ВСУ деоккупировали 54% захваченной с февраля территории, заявил 20 декабря глава минобороны Великобритании Бен Уоллес.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 19 декабря задокументировало гибель 6826 мирных жителей и ранения 10 769. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.
Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.