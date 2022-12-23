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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Антон Геращенко: Не исключаю, что Путин рассматривает такой вариант: он уходит, делает президентом Медведева, а Медведев уже идет на все непопулярные шаги, например уход из Крыма

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Геращенко: Путин далеко не дурак, он уже понимает, что проиграл. Он просто думает, как ему проиграть
Геращенко: Путин далеко не дурак, он уже понимает, что проиграл. Он просто думает, как ему проиграть
Фото: mvs.gov.ua

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что президент России может искать возможности сделать "рокировку", чтобы президентом стал бывший президент, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Геращенко убежден, что любой будущий "правитель РФ будет заинтересован" в достижении мира с Украиной, в том, чтобы "примириться с Западом и с нами". 

Советник главы МВД назвал "любопытным фактом" визит Медведева в Китай и встречу с лидером КНР Си Цзиньпином 21 декабря. 

"Некоторые эксперты, в том числе и я [считают], что Путин ищет вариант сделать рокировку. Как он делал 10 лет назад: он ушел с поста президента, стал премьер-министром, вместо него был президентом Медведев", – добавил Геращенко. 

Он заявил, что Путин "абсолютно доверяет" Медведеву и считает последнего своей марионеткой.

"И я вполне не исключаю, что Путин рассматривает такой вариант: он уходит, делает президентом Медведева, а Медведев уже идет на все непопулярные шаги, чтобы, там, уйти из Крыма, типа откатиться назад. А Путин типа в стороне. И во всем обвиняют Медведева. У Путина сейчас животный инстинкт самосохранения действует. Он думает: "Как мне выжить в этой ситуации?" Путин далеко не дурак, он уже понимает, что проиграл. Он просто думает, как ему проиграть", – резюмировал он. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Медведев. В период правления Путина РФ в 2014 году оккупировала Крым и начала войну против Украины (сначала боевые действия велись на востоке, а в 2022-м Путин объявил полномасштабное вторжение).

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года. 

Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Антон Геращенко, вторжение, война России против Украины
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