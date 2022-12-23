Антон Геращенко: Не исключаю, что Путин рассматривает такой вариант: он уходит, делает президентом Медведева, а Медведев уже идет на все непопулярные шаги, например уход из Крыма

Геращенко: Путин далеко не дурак, он уже понимает, что проиграл. Он просто думает, как ему проиграть Фото: mvs.gov.ua

Геращенко убежден, что любой будущий "правитель РФ будет заинтересован" в достижении мира с Украиной, в том, чтобы "примириться с Западом и с нами".

Советник главы МВД назвал "любопытным фактом" визит Медведева в Китай и встречу с лидером КНР Си Цзиньпином 21 декабря.

"Некоторые эксперты, в том числе и я [считают], что Путин ищет вариант сделать рокировку. Как он делал 10 лет назад: он ушел с поста президента, стал премьер-министром, вместо него был президентом Медведев", – добавил Геращенко.

Он заявил, что Путин "абсолютно доверяет" Медведеву и считает последнего своей марионеткой.

"И я вполне не исключаю, что Путин рассматривает такой вариант: он уходит, делает президентом Медведева, а Медведев уже идет на все непопулярные шаги, чтобы, там, уйти из Крыма, типа откатиться назад. А Путин типа в стороне. И во всем обвиняют Медведева. У Путина сейчас животный инстинкт самосохранения действует. Он думает: "Как мне выжить в этой ситуации?" Путин далеко не дурак, он уже понимает, что проиграл. Он просто думает, как ему проиграть", – резюмировал он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube