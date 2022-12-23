Антон Геращенко: Не исключаю, что Путин рассматривает такой вариант: он уходит, делает президентом Медведева, а Медведев уже идет на все непопулярные шаги, например уход из Крыма

Геращенко убежден, что любой будущий "правитель РФ будет заинтересован" в достижении мира с Украиной, в том, чтобы "примириться с Западом и с нами".
Советник главы МВД назвал "любопытным фактом" визит Медведева в Китай и встречу с лидером КНР Си Цзиньпином 21 декабря.
"Некоторые эксперты, в том числе и я [считают], что Путин ищет вариант сделать рокировку. Как он делал 10 лет назад: он ушел с поста президента, стал премьер-министром, вместо него был президентом Медведев", – добавил Геращенко.
Он заявил, что Путин "абсолютно доверяет" Медведеву и считает последнего своей марионеткой.
"И я вполне не исключаю, что Путин рассматривает такой вариант: он уходит, делает президентом Медведева, а Медведев уже идет на все непопулярные шаги, чтобы, там, уйти из Крыма, типа откатиться назад. А Путин типа в стороне. И во всем обвиняют Медведева. У Путина сейчас животный инстинкт самосохранения действует. Он думает: "Как мне выжить в этой ситуации?" Путин далеко не дурак, он уже понимает, что проиграл. Он просто думает, как ему проиграть", – резюмировал он.
Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Медведев. В период правления Путина РФ в 2014 году оккупировала Крым и начала войну против Украины (сначала боевые действия велись на востоке, а в 2022-м Путин объявил полномасштабное вторжение).
В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.
Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.