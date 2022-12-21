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Си Цзиньпин на встрече с Медведевым призвал "все стороны конфликта" в Украине к воздержанию

В Пекине Си Цзиньпин (справа) встретился с Медведевым
В Пекине Си Цзиньпин (справа) встретился с Медведевым
Фото: EPA

Китай надеется, что "все стороны" конфликта в Украине будут сохранять сдержанность и решать проблемы безопасности политическими средствами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин 21 декабря на встрече с замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым в Пекине (Китай), сообщило китайское государственное агентство Синьхуа.

Китай всегда определял свою позицию и политику, исходя из "существа самого вопроса, отстаивая объективность", заявил Си Цзиньпин. 

Во время встречи Медведев передал председателю КНР письмо от президента РФ Владимира Путина. Как отметило китайское агентство, Путин передал ему "дружеские приветствия и наилучшие пожелания". 

Государственное агентство подчеркнуло, что отношения России и Китая в последние годы "поддерживают высокий уровень развития". Страны продолжают активно развивать сотрудничество в сферах экономики, торговли, энергетики, сельского хозяйства и других областях, сказано в сообщении. 

По поводу войны РФ против Украины агентство отметило: "Россия готова решить стоящие перед ней проблемы путем мирных переговоров". 

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая относительно войны РФ против Украины более выгодна Киеву, чем Москве.

15 декабря The Wall Street Journal со ссылкой на политических советников Пекина сообщал, что Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с РФ. 

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Китай, Си Цзиньпин, переговоры, Пекин, КНР, российская агрессия, война России против Украины, встреча
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