Си Цзиньпин на встрече с Медведевым призвал "все стороны конфликта" в Украине к воздержанию

В Пекине Си Цзиньпин (справа) встретился с Медведевым Фото: EPA

Китай всегда определял свою позицию и политику, исходя из "существа самого вопроса, отстаивая объективность", заявил Си Цзиньпин.

Во время встречи Медведев передал председателю КНР письмо от президента РФ Владимира Путина. Как отметило китайское агентство, Путин передал ему "дружеские приветствия и наилучшие пожелания".

Государственное агентство подчеркнуло, что отношения России и Китая в последние годы "поддерживают высокий уровень развития". Страны продолжают активно развивать сотрудничество в сферах экономики, торговли, энергетики, сельского хозяйства и других областях, сказано в сообщении.

По поводу войны РФ против Украины агентство отметило: "Россия готова решить стоящие перед ней проблемы путем мирных переговоров".