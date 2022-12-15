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Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с РФ – СМИ

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План КНР включает увеличение импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственной продукции, отметила WSJ
План КНР включает увеличение импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственной продукции, отметила WSJ
Фото: EPA

Глава КНР Си Цзиньпин поручил правительству Китая наладить более тесные экономические отношения с Россией.

Об этом 14 декабря написала The Wall Street Journal со ссылкой на политических советников Пекина.

По их словам, план КНР включает увеличение импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственной продукции, расширение совместного энергетического партнерства в Арктике и увеличение инвестиций Китая в инфраструктуру РФ, в частности в железные дороги и порты.

WSJ отмечает, что Россия и КНР также осуществляют больше финансовых операций в рублях и юанях, а не в евро или долларах, что "помогает оградить их от будущих санкций и обеспечить более широкое обращение китайской валюты".

Партнерство Китая и РФ помогло защитить Москву от экономических последствий санкций Запада, позволив президенту России Владимиру Путину вести войну против Украины, указывает издание.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая относительно войны РФ против Украины более выгодна Киеву, чем Москве.

По мнению посла США в Украине в 2003–2006 годах Джона Хербста, Си Цзиньпин, вероятно, сожалеет о поддержке президента РФ Владимира Путина. "Я думаю, что Китай послал России месседж не использовать ядерное оружие и как-то пытается направить Путина в правильном направлении", – сказал Хербст 19 октября.

14 ноября в ходе встрече на Бали в рамках саммита G20 Байден и Си Цзиньпин заявили о недопустимости применения или угрозы применения ядерного оружия в Украине.

Теги: Россия, Китай, инвестиции, санкции, валюта, Си Цзиньпин, импорт, правительство, КНР, война России против Украины, финансы, инфраструктура
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