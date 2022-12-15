Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с РФ – СМИ

Об этом 14 декабря написала The Wall Street Journal со ссылкой на политических советников Пекина.

По их словам, план КНР включает увеличение импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственной продукции, расширение совместного энергетического партнерства в Арктике и увеличение инвестиций Китая в инфраструктуру РФ, в частности в железные дороги и порты.

WSJ отмечает, что Россия и КНР также осуществляют больше финансовых операций в рублях и юанях, а не в евро или долларах, что "помогает оградить их от будущих санкций и обеспечить более широкое обращение китайской валюты".

Партнерство Китая и РФ помогло защитить Москву от экономических последствий санкций Запада, позволив президенту России Владимиру Путину вести войну против Украины, указывает издание.