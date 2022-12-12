США провели встречу с Китаем, одна из тем касалась войны в Украине – CNN

По словам источника, чье имя не называется, темами разговоров были агрессия России в Украине и угрозы КНДР региональной безопасности на Корейском полуострове.
Встречи состоялись в китайском Ланфане 11-го и 12 декабря. В состав делегации США входили помощник госсекретаря Дэн Критенбринк, старший директор Совета национальной безопасности по Китаю и Тайваню Лора Розенбергер и заместитель помощника госсекретаря по Китаю и Тайваню, координатор Китая Рик Уотерс. Они встретились с заместителем министра иностранных дел Китая Се Фэном.
По словам источника, после своих встреч помощник госсекретаря Критенбринк и старший директор Розенбергер отправились в Сеул и Токио для консультаций по ряду региональных и двусторонних вопросов с 12-го по 14 декабря.
Отмечается, что диалог последовал за встречей президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином 14 ноября на полях G20 на Бали.
Байден и Си Цзиньпин провели почти трехчасовые переговоры накануне саммита лидеров стран G20, который прошел 15–16 ноября на Бали на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем, писала The New York Times.
Байден и Си Цзиньпин заявили о готовности восстановить двусторонние отношения, которые опустились до самой низкой точки за полвека, указывает издание.