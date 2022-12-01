Китай и Россия провели совместные учения стратегической авиации

Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС военно-космических сил России и стратегических бомбардировщиков Xian H-6K военно-воздушных сил Китая провели воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

Продолжительность полета российских ракетоносцев составила около восемь часов. Истребители Су-30СМ и Су-35С ВКС России обеспечили истребительное сопровождение авиагруппы.

В минобороны РФ подчеркнули, что впервые в ходе совместного воздушного патрулирования были выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в КНР и китайских самолетов на аэродроме на территории РФ.

"Такие учения вполне можно воспринять как синхронное бряцанье оружием. Тем более что такие общие маневры только учащаются, а их аспекты углубляются. В частности, посадка стратегических самолетов на территории другой страны – это в том числе тренировка служб наземного обеспечения", – прокомментировали полеты России и Китая в Defense Express.