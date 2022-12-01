ГОРДОН
 
 
МИР

Китай и Россия провели совместные учения стратегической авиации

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Совместные воздушные учения РФ и Китая состоялись 30 ноября
Совместные воздушные учения РФ и Китая состоялись 30 ноября
Скриншот: Минобороны России / Telegram

Российские и китайские войска стратегической авиации 30 ноября провели совместные учения под прикрытием истребителей. Об этом написало министерство обороны РФ.

Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС военно-космических сил России и стратегических бомбардировщиков Xian H-6K военно-воздушных сил Китая провели воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

Продолжительность полета российских ракетоносцев составила около восемь часов. Истребители Су-30СМ и Су-35С ВКС России обеспечили истребительное сопровождение авиагруппы.

В минобороны РФ подчеркнули, что впервые в ходе совместного воздушного патрулирования были выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в КНР и китайских самолетов на аэродроме на территории РФ.

"Такие учения вполне можно воспринять как синхронное бряцанье оружием. Тем более что такие общие маневры только учащаются, а их аспекты углубляются. В частности, посадка стратегических самолетов на территории другой страны – это в том числе тренировка служб наземного обеспечения", – прокомментировали полеты России и Китая в Defense Express.

Контекст:

Defense Express отмечает, что с 2019 года Китай и РФ совершают совместные полеты стратегической авиации, первый из которых состоялся в июле. В нем принимали участие по два Ту-95МС и Xian H-6. В декабре 2020 года – еще одно совместное патрулирование, затем в ноябре 2021-го. В 2022 году аналогичные воздушные маневры проходили в мае, то есть прошедшие 30 ноября учения стали вторыми за год.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Китай, самолет, авиация, министерство обороны РФ, КНР, Минобороны, истребители, патрулирование, минобороны РФ, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Поверить не могу, что нас будет так много". Беременная Tarabarova снялась вместе с мужем и детьми
"Поверить не могу, что нас будет так много". Беременная Tarabarova снялась вместе с мужем и детьми
"Есть еще одна важная поддержка". Тина Кароль показала видео и фото со своих благотворительных концертов
"Есть еще одна важная поддержка". Тина Кароль показала видео и фото со своих благотворительных концертов
Украинский композитор высказался о Ротару, которая избегает публичности после нападения РФ на Украину
Украинский композитор высказался о Ротару, которая избегает публичности после нападения РФ на Украину
  "Щоб не плакать, я сміялась". Slavia выпустила новую песню. Видео
  "Щоб не плакать, я сміялась". Slavia выпустила новую песню. Видео
"В полном блэкауте на генераторах". Зибров выступил во Львове с концертом в поддержку ВСУ
"В полном блэкауте на генераторах". Зибров выступил во Львове с концертом в поддержку ВСУ
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап
Вторая экс-супруга Остапчука: Можно ли дружить с бывшими? К сожалению, общения не вышло
Вторая экс-супруга Остапчука: Можно ли дружить с бывшими? К сожалению, общения не вышло
49-летняя Клум в полупрозрачном корсете и брюках снялась в полный рост
49-летняя Клум в полупрозрачном корсете и брюках снялась в полный рост
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети
"Минимум продуктов, минимум действий, а результат вау". Эксперт рассказал, как запечь шампиньоны
"Минимум продуктов, минимум действий, а результат – вау". Эксперт рассказал, как запечь шампиньоны
64-летняя Мадонна в трусах оседлала стул
64-летняя Мадонна в трусах оседлала стул
Dior показал в рекламе заснеженные березы и пригласил в тундру. Компанию обвинили в поддержке страны-агрессора РФ
Dior показал в рекламе заснеженные березы и пригласил в тундру. Компанию обвинили в поддержке страны-агрессора РФ
"На фронте ребята так ...башили орков, что сплошной орказм был". Как в Украине отпраздновали Международный день секса
"На фронте ребята так ...башили орков, что сплошной орказм был". Как в Украине отпраздновали Международный день секса
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса
"На каждом шагу чувствую, как крепнет поддержка". Зеленская встретилась в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III
"На каждом шагу чувствую, как крепнет поддержка". Зеленская встретилась в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III
"Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются с ним". 15-летний сын Кулебы занимается стрельбой. Фото
"Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются с ним". 15-летний сын Кулебы занимается стрельбой. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (107209)
2
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (105219)
3
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни (102671)
4
Никитюк показала свое авто. Фото (80086)
5
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (79727)
6
"Никогда не стареет. Настоящая супермодель". 48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото (74196)
7
Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил (42656)
8
"Собака – максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях (40201)
 
 
 
 