Китай намерен увеличить количество ядерных боеголовок почти в четыре раза – Пентагон

По данным отчета, Китай имеет около 400 ядерных боеголовок, и это число может вырасти до 1500 к 2035 году. Для сравнения, на вооружении США находятся 3750 активных ядерных боеголовок.

В 2021 году Китай провел 135 испытаний баллистических ракет, что больше, чем весь остальной мир вместе взятый, отмечает телеканал. В отчете указано, что у Китая есть постоянная армия численностью почти 1 млн. солдат, крупнейший военно-морской флот в мире по количеству кораблей и третьи по величине военно-воздушные силы в мире.

"Китай – единственная страна, которая с геополитической точки зрения обладает потенциалом силы, чтобы стать серьезным вызовом для Соединенных Штатов. Исходя из их населения, их технологий, их экономики, нанотехнологий и множества других вещей, он является самым большим геополитическим вызовом для нас", – цитирует CNN недавнее заявление главы американского Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.