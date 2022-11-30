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Китай намерен увеличить количество ядерных боеголовок почти в четыре раза – Пентагон

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В 2021 году Китай провел 135 испытаний баллистических ракет
В 2021 году Китай провел 135 испытаний баллистических ракет
Фото: ЕРА

Китай готовится к 2035 году почти в четыре раза увеличить ядерные силы. Об этом говорится в отчете министерства обороны США за 2022 год China Military Power, передает CNN.

По данным отчета, Китай имеет около 400 ядерных боеголовок, и это число может вырасти до 1500 к 2035 году. Для сравнения, на вооружении США находятся 3750 активных ядерных боеголовок.

В 2021 году Китай провел 135 испытаний баллистических ракет, что больше, чем весь остальной мир вместе взятый, отмечает телеканал. В отчете указано, что у Китая есть постоянная армия численностью почти 1 млн. солдат, крупнейший военно-морской флот в мире по количеству кораблей и третьи по величине военно-воздушные силы в мире.

"Китай – единственная страна, которая с геополитической точки зрения обладает потенциалом силы, чтобы стать серьезным вызовом для Соединенных Штатов. Исходя из их населения, их технологий, их экономики, нанотехнологий и множества других вещей, он является самым большим геополитическим вызовом для нас", – цитирует CNN недавнее заявление главы американского Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли. 

Контекст:

27 октября на сайте Пентагона была опубликована новая стратегии национальной обороны США. В ней указывалось, что Америке необходимо усилить свою защиту от растущих угроз со стороны Китая и России, сосредоточив внимание на Пекине как на своем главном глобальном конкуренте. В документе американского минобороны Россия названа "острой угрозой". При этом указывается, что она не собирается нападать на страны НАТО.

Теги: США, Китай, ядерное оружие, Пентагон, CNN, Марк Милли, боеголовка
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