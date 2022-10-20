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Адмирал США: Нужно готовиться к вторжению Китая на Тайвань уже в этом году

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Гилдей: Каждое обещание, которое дал Пекин, он выполнил с опережением
Гилдей: Каждое обещание, которое дал Пекин, он выполнил с опережением
Фото: ЕРА

Американские военные должны быть готовы отреагировать на потенциальное вторжение Китая на Тайвань уже в этом году. Об этом заявил командующий военно-морскими операциями США старший адмирал Майкл Гилдей, пишет AFP.

По его словам, глава Китая Си Цзиньпин сейчас гораздо больше, чем раньше, готов захватить остров. Выступая на недавнем съезде Коммунистической партии, китайский лидер подтвердил свое обещание однажды "воссоединить" Тайвань с Китаем, отмечает адмирал.

Гилдей сказал, что за последние 20 лет китайцы выполнили "каждое обещание, которое они дали, и выполнили раньше, чем собирались".

"Поэтому когда мы говорим об окне 2027 года, я думаю, что это может быть окно 2022 года или, возможно, окно 2023 года", – добавил он.

AFP пишет, что вторжение России в Украину, которое Китай не осудил, вызвало опасения, что Пекин может предпринять аналогичные действия против Тайваня. На этом фоне глава национальной безопасности Тайваня Чэнь Минтон заявил, обращаясь к официальному Пекину, что у нападения на Тайвань с применением силы "нет шансов на победу".

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Пекин хочет захватить Тайвань в гораздо более короткие сроки, чем считалось ранее, добавляет агентство. До этого глава Пентагона Ллойд Остин также заявлял, что США наблюдают большую активность кораблей Китая в водах Тайваня и вокруг него.

Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

Сейчас наблюдается эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности Нэнси Пелоси. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.

После этого визита вооруженные силы Китая проводили военные учения вокруг Тайваня.

29 августа Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует официально попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около $1,1 млрд.

По данным Центрального разведывательного управления США, Китай рассматривает планы силового взятия под контроль Тайваня до 2027 года.

Теги: США, Китай, Си Цзиньпин, захват, Тайвань
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