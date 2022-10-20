Адмирал США: Нужно готовиться к вторжению Китая на Тайвань уже в этом году

Гилдей: Каждое обещание, которое дал Пекин, он выполнил с опережением Фото: ЕРА

По его словам, глава Китая Си Цзиньпин сейчас гораздо больше, чем раньше, готов захватить остров. Выступая на недавнем съезде Коммунистической партии, китайский лидер подтвердил свое обещание однажды "воссоединить" Тайвань с Китаем, отмечает адмирал.

Гилдей сказал, что за последние 20 лет китайцы выполнили "каждое обещание, которое они дали, и выполнили раньше, чем собирались".

"Поэтому когда мы говорим об окне 2027 года, я думаю, что это может быть окно 2022 года или, возможно, окно 2023 года", – добавил он.

AFP пишет, что вторжение России в Украину, которое Китай не осудил, вызвало опасения, что Пекин может предпринять аналогичные действия против Тайваня. На этом фоне глава национальной безопасности Тайваня Чэнь Минтон заявил, обращаясь к официальному Пекину, что у нападения на Тайвань с применением силы "нет шансов на победу".

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Пекин хочет захватить Тайвань в гораздо более короткие сроки, чем считалось ранее, добавляет агентство. До этого глава Пентагона Ллойд Остин также заявлял, что США наблюдают большую активность кораблей Китая в водах Тайваня и вокруг него.