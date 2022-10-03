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США наблюдают большую активность кораблей Китая в водах Тайваня и вокруг него – глава Пентагона

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Ллойд Остин заявил, что США не видят "неизбежного вторжения" Китая в Тайвань
Ллойд Остин заявил, что США не видят "неизбежного вторжения" Китая в Тайвань
Фото: EPA

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что не видит "неизбежного вторжения" Китая в Тайвань. Об этом он заявил в интервью CNN, опубликованном 2 октября.

Однако, по его мнению, глава КНР Си Цзиньпин использовал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань как возможность "начать попытки создать новую норму" поведения.

Остин заявил, что США видели, как самолеты Китая во время своих военных учений пересекали центральную линию Тайваньского пролива, и "со временем это число увеличилось". Также США наблюдают большую активность кораблей Китая в водах Тайваня и вокруг него.

Министр отметил, что во время своего пребывания на посту по телефону и лично разговаривал с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ, однако сейчас канал связи между ними "не открыт". Остин выразил надежду, что Китай начнет "немного больше" работать с США.

На вопрос, готовы ли американские военные защищать Тайвань, Остин ответил, что они "всегда готовы защищать наши интересы и выполнять взятые на себя обязательства". Министр повторил, что политика администрации президента США Джо Байдена в отношении Тайваня "не изменилась".

Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

Сейчас наблюдается эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности Нэнси Пелоси. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.

После этого визита вооруженные силы Китая проводили военные учения вокруг Тайваня.

29 августа Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует официально попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около $1,1 млрд.

По данным Центрального разведывательного управления США, Китай рассматривает планы силового взятия под контроль Тайваня до 2027 года.

Теги: США, Китай, Джо Байден, Пентагон, Си Цзиньпин, военные, Тайвань, вторжение, КНР, политика, учения, Нэнси Пелоси, корабли, Ллойд Остин
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