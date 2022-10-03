США наблюдают большую активность кораблей Китая в водах Тайваня и вокруг него – глава Пентагона

Ллойд Остин заявил, что США не видят "неизбежного вторжения" Китая в Тайвань Фото: EPA

Однако, по его мнению, глава КНР Си Цзиньпин использовал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань как возможность "начать попытки создать новую норму" поведения.

Остин заявил, что США видели, как самолеты Китая во время своих военных учений пересекали центральную линию Тайваньского пролива, и "со временем это число увеличилось". Также США наблюдают большую активность кораблей Китая в водах Тайваня и вокруг него.

Министр отметил, что во время своего пребывания на посту по телефону и лично разговаривал с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ, однако сейчас канал связи между ними "не открыт". Остин выразил надежду, что Китай начнет "немного больше" работать с США.

На вопрос, готовы ли американские военные защищать Тайвань, Остин ответил, что они "всегда готовы защищать наши интересы и выполнять взятые на себя обязательства". Министр повторил, что политика администрации президента США Джо Байдена в отношении Тайваня "не изменилась".