США и Китай могут провести встречу на уровне министров обороны

Китай занимает активную позицию по поводу обменов с США, заявили в минобороны КНР Фото: EPA

"Китай занимает активную и открытую позицию по поводу обменов с США", – заявил Кефей, отвечая на вопрос о возможной встречи министров.

Диалог станет первым "военным обменом" на высоком уровне между странами после того, как в августе Китай прекратил связи с военачальниками США за визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, отметило Reuters.

Редакция Bloomberg подчеркнула, что "потепление отношений" последовало за встречей президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина на саммите G20 в Индонезии. Две "крупнейшие экономики мира предпринимают усилия по снижению напряженности" после того, как их отношения ухудшились в последние годы, говорится в материале.