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США и Китай могут провести встречу на уровне министров обороны

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Китай занимает активную позицию по поводу обменов с США, заявили в минобороны КНР
Китай занимает активную позицию по поводу обменов с США, заявили в минобороны КНР
Фото: EPA

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ и министр обороны США Остин Ллойд могут провести встречу в кулуарах регионального форума по безопасности АСЕАН, который проходит в Камбодже с 20-го по 24 ноября. Об этом заявил представитель министерства обороны КНР Тан Кефей, сообщила пресс-служба ведомства.

"Китай занимает активную и открытую позицию по поводу обменов с США", – заявил Кефей, отвечая на вопрос о возможной встречи министров. 

Диалог станет первым "военным обменом" на высоком уровне между странами после того, как в августе Китай прекратил связи с военачальниками США за визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, отметило Reuters

Редакция Bloomberg подчеркнула, что "потепление отношений" последовало за встречей президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина на саммите G20 в Индонезии. Две "крупнейшие экономики мира предпринимают усилия по снижению напряженности" после того, как их отношения ухудшились в последние годы, говорится в материале.

Контекст:

Байден и Си Цзиньпин провели почти трехчасовые переговоры (накануне саммита лидеров стран G20, который пройдет 15–16 ноября на Бали) на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем, написала The New York Times.

Сейчас наблюдается эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Байден и Си Цзиньпин заявили о готовности восстановить двусторонние отношения, которые опустились до самой низкой точки за полвека, указывает The New York Times.

Теги: Индонезия, Джо Байден, Си Цзиньпин, военные, переговоры, саммит, АСЕАН, безопасность, визит, Нэнси Пелоси, встреча
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