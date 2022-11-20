США и Китай могут провести встречу на уровне министров обороны

"Китай занимает активную и открытую позицию по поводу обменов с США", – заявил Кефей, отвечая на вопрос о возможной встречи министров.
Диалог станет первым "военным обменом" на высоком уровне между странами после того, как в августе Китай прекратил связи с военачальниками США за визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, отметило Reuters.
Редакция Bloomberg подчеркнула, что "потепление отношений" последовало за встречей президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина на саммите G20 в Индонезии. Две "крупнейшие экономики мира предпринимают усилия по снижению напряженности" после того, как их отношения ухудшились в последние годы, говорится в материале.
Байден и Си Цзиньпин провели почти трехчасовые переговоры (накануне саммита лидеров стран G20, который пройдет 15–16 ноября на Бали) на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем, написала The New York Times.
Сейчас наблюдается эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Байден и Си Цзиньпин заявили о готовности восстановить двусторонние отношения, которые опустились до самой низкой точки за полвека, указывает The New York Times.