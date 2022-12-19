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Бывший спичрайтер Путина Галлямов: Подельников Медведева братьев Магомедовых закатали в асфальт. Поэтому Медведев вынужден истерить, так он посылает сигнал: "Я свой. Как вы можете?"

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Эксперты говорят, что Медведев злоупотребляет алкоголем
Эксперты говорят, что Медведев злоупотребляет алкоголем
Фото: ЕРА

Будучи президентом, нынешний зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пытался ограничить влияние силовиков. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сообщил российский политтехнолог, бывший спичрайтер президента РФ Владимира Путина Аббас Галлямов.

"Нынешний беспредел, который творит Россия, вырос из той проблемы всевластия силовиков. И Медведев с этим боролся. Почему, собственно, его и сейчас силовики ненавидят. Почему, собственно, этот несчастный Медведев... В глубине души он несчастный мизерабль. Медведева и ненавидят потому, что он пытался силовиков прижать... Не то что прижать к ногтю, но чуть ограничить", – сказал он.

Политтехнолог считает, что Медведев сейчас видит, что влияние силовиков усилилось.

"Например, они только что его соратников, подельников, братьев Магомедовых, закатали просто в асфальт. Это ближайшие к нему люди. Все элиты восприняли это как окончательное… Медведев – все, не смог их отмазать. Первый сигнал был, когда их арестовали, а окончательный – когда их посадили. И теперь все от него шарахаются, потому что понимают, что сейчас силовики будут раскручивать все те фрагменты и эпизоды дела, которые они за два-три года, что длилось дело [Зиявудина и Магомеда] Магомедовых, насобирали. Там куча всяких эпизодов. И из них будут они сейчас тянуть материалы для того, чтобы гораздо более широкий круг бывших медведевских прихвостней взять. И Медведев вынужден эту истерику делать, потому что он посылает сигнал: "Я свой. Как вы можете? Я же патриот", – объяснил Галлямов.

Галлямов: Как закончит Путин? Сейчас ситуация настолько неустойчива, что шар может покатиться в любом направлении. Не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Медведев с 2008-го по 2012 год был президентом России, после чего в течение восьми лет возглавлял российское правительство. В январе 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность замглавы СБ РФ.

Медведев неоднократно писал в соцсетях антиукраинские и антизападные посты, их количество увеличилось после полномасштабного вторжения в Украину российских войск 24 февраля.

Медведев объявлен в розыск Службой безопасности Украины как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования по уголовной статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В 2022 году эксперты стали говорить о том, что Медведев злоупотребляет алкоголем.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Дмитрий Медведев, президент, силовики, Аббас Галлямов
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