Антон Геращенко: Украина в состоянии делать оружие, которое может уничтожать цели на расстоянии 1 тыс. км. В следующем году мы это увидим

Геращенко: Пока Россия не сдастся и не капитулирует, цели будут поражаться на очень глубоком расстоянии Фото: МВС України / Facebook

Украина неоднократно призывала США передать ей эти ракеты. Администрация президента США Джо Байдена пока отказывала Украине, поскольку, как писали американские СМИ, она опасается, что предоставление ATACMS может привести к эскалации конфликта, так как Украина может их использовать для обстрелов России.

"Я оцениваю получение ракет ATACMS, которые позволяют бить в тыл российской территории, как маловероятное. Но после последних успехов Украины, когда некие дроны полетели и уничтожили российские стратегические бомбардировщики на расстоянии 600 км [от границы с Украиной] на аэродромах в Рязани, в Саратовской области, я думаю, Украина в состоянии делать свое [дальнобойное] оружие", – сказал Геращенко.

По его информации, это оружие "сможет уничтожать цели на расстоянии в 1 тыс. км".

"Я даже уверен, что не только в 1 тыс. км, но и в 1,5 тыс., и в 2 тыс. км. И мы это в следующем году увидим. Пока Россия не сдастся и не капитулирует, цели будут поражаться на очень глубоком расстоянии", – предположил советник министра.

Бацман уточнила, могут ли быть поражены цели в Москве, например в Кремле.

"Почему нет?" – ответил Геращенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube