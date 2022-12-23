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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Антон Геращенко: Украина в состоянии делать оружие, которое может уничтожать цели на расстоянии 1 тыс. км. В следующем году мы это увидим

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Геращенко: Пока Россия не сдастся и не капитулирует, цели будут поражаться на очень глубоком расстоянии
Геращенко: Пока Россия не сдастся и не капитулирует, цели будут поражаться на очень глубоком расстоянии
Фото: МВС України / Facebook

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает маловероятным, что США передадут Украине дальнобойные баллистические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 300 км. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Украина неоднократно призывала США передать ей эти ракеты. Администрация президента США Джо Байдена пока отказывала Украине, поскольку, как писали американские СМИ, она опасается, что предоставление ATACMS может привести к эскалации конфликта, так как Украина может их использовать для обстрелов России.

"Я оцениваю получение ракет ATACMS, которые позволяют бить в тыл российской территории, как маловероятное. Но после последних успехов Украины, когда некие дроны полетели и уничтожили российские стратегические бомбардировщики на расстоянии 600 км [от границы с Украиной] на аэродромах в Рязани, в Саратовской области, я думаю, Украина в состоянии делать свое [дальнобойное] оружие", – сказал Геращенко. 

По его информации, это оружие "сможет уничтожать цели на расстоянии в 1 тыс. км".

"Я даже уверен, что не только в 1 тыс. км, но и в 1,5 тыс., и в 2 тыс. км. И мы это в следующем году увидим. Пока Россия не сдастся и не капитулирует, цели будут поражаться на очень глубоком расстоянии", – предположил советник министра. 

Бацман уточнила, могут ли быть поражены цели в Москве, например в Кремле. 

"Почему нет?" – ответил Геращенко. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В декабре в России произошло несколько взрывов на военных объектах, размещенных на удаленном от Украины расстоянии. 5 декабря взрывы прогремели на аэродроме Энгельс в Саратовской области и аэродроме Дягилево в Рязанской области. Энгельс находится в 750 км от границы с Украиной, Дягилево – в 500 км. Минобороны РФ заявило, что в результате атаки дронов трое военнослужащих погибли, четверо пострадали. Ведомство признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину.

Украина свою причастность к инцидентам не подтверждала. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы, заявил, что, "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) отметили, что на обеих авиабазах размещены стратегические бомбардировщики, которые Россия использует для обстрелов территории Украины. Атаки на аэродромы, подчеркнули аналитики, продемонстрировали способность Украины наносить удары по российским тылам.

Журналисты Financial Times считают, что удары по аэродромам показали, что в РФ не осталось безопасных местАналитики, опрошенные изданием, высказали мнение, что одним из долгосрочных результатов атак может стать рассредоточение Россией своих самолетов внутри страны, что поможет защитить их от новых ударов, но усложнит операции с их участием. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Антон Геращенко, Алеся Бацман, война России против Украины, ATACMS
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