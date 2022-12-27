Главу суда в Харьковской области подозревают в госизмене: агитировала работать на оккупантов и получать паспорта РФ

После освобождения Волчанска женщина вместе с оккупантами сбежала в РФ Фото: Харківська обласна прократура / Telegram

По данным следствия, после оккупации Волчанска в феврале судья вступила в сговор с россиянами и способствовала созданию так называемого судебного органа РФ – "Волчанского районного суда Харьковской области". Она добровольно заняла в нем должность "председателя".

"Судья провела собрание работников суда, где агитировала работать на оккупантов", – говорится в сообщении.

Государственное бюро расследований Украины 27 декабря сообщило в Telegram, что судья также активно призывала сотрудников получать российские паспорта. После освобождения Волчанска женщина вместе с оккупантами сбежала в РФ.