"Агитировал вступать в ряды оккупационной полиции". Экс-полицейского из поселка в Харьковской области будут судить за госизмену

Мужчину обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
Следствие установило, что в марте бывший полицейский добровольно перешел на сторону врага и сотрудничал с российскими захватчиками, оккупировавшими Шевченково.
"Предатель агитировал местных жителей вступать в ряды оккупационной полиции и следовать указаниям российских военных, прежде всего искать и доставлять лиц, похитивших оружие и топливо из разбитой военной колонны ВС РФ", – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным досудебного следствия, обвиняемый охотно отзывался на просьбы оккупантов, в частности, ремонтировал их автомобили.
После деоккупации обвиняемый прятался в доме своих знакомых в одном из сел в Харьковской области, где и был задержан правоохранителями. Сейчас он находится под стражей.
Контекст:
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны и освободили значительную часть территории региона.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.