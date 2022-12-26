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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Агитировал вступать в ряды оккупационной полиции". Экс-полицейского из поселка в Харьковской области будут судить за госизмену

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Мужчину задержали в одном из сел региона, где он жил у знакомых
Мужчину задержали в одном из сел региона, где он жил у знакомых
Фото: khar.gp.gov.ua

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего полицейского из поселка Шевченково. Об этом пресс-служба прокуратуры сообщила 26 декабря.

Мужчину обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Следствие установило, что в марте бывший полицейский добровольно перешел на сторону врага и сотрудничал с российскими захватчиками, оккупировавшими Шевченково.

"Предатель агитировал местных жителей вступать в ряды оккупационной полиции и следовать указаниям российских военных, прежде всего искать и доставлять лиц, похитивших оружие и топливо из разбитой военной колонны ВС РФ", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным досудебного следствия, обвиняемый охотно отзывался на просьбы оккупантов, в частности, ремонтировал их автомобили.

После деоккупации обвиняемый прятался в доме своих знакомых в одном из сел в Харьковской области, где и был задержан правоохранителями. Сейчас он находится под стражей.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны и освободили значительную часть территории региона.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: прокуратура, полиция, оккупация, Харьковская область, госизмена, война России против Украины, полицейский, коллаборационизм, деоккупация
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