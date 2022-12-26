"Агитировал вступать в ряды оккупационной полиции". Экс-полицейского из поселка в Харьковской области будут судить за госизмену

Мужчину обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Следствие установило, что в марте бывший полицейский добровольно перешел на сторону врага и сотрудничал с российскими захватчиками, оккупировавшими Шевченково.

"Предатель агитировал местных жителей вступать в ряды оккупационной полиции и следовать указаниям российских военных, прежде всего искать и доставлять лиц, похитивших оружие и топливо из разбитой военной колонны ВС РФ", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным досудебного следствия, обвиняемый охотно отзывался на просьбы оккупантов, в частности, ремонтировал их автомобили.

После деоккупации обвиняемый прятался в доме своих знакомых в одном из сел в Харьковской области, где и был задержан правоохранителями. Сейчас он находится под стражей.