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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд дал 15 лет российскому агенту, готовившему прорыв вражеских ДРГ в Сумскую область – СБУ

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Контрразведка СБУ задержала двух мужчин в августе, суд назначил обоим по 15 лет тюрьмы
Контрразведка СБУ задержала двух мужчин в августе, суд назначил обоим по 15 лет тюрьмы
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Жителю Сумской области суд назначил по материалам СБУ 15 лет заключения за разведку пограничных районов региона для россиян. Об этом спецслужба сообщила 26 декабря.

"В ходе следственно-оперативных действий получены неопровержимые доказательства вины еще одного российского агента, осуществлявшего разведку пограничной территории Сумской области. Вместе с сообщником он собирал информацию о местах дислокации, количестве личного состава и вооружении подразделений сил обороны в регионе", – говорится в сообщении.

По данным следствия, полученные разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки прорыва государственной границы диверсионно-разведывательными группами России на северо-восточном направлении.

Как выяснила СБУ, "разведчики" – местные жители, которых завербовала ФСБ.

"Вместе они выходили на местность и осуществляли фото-, видеофиксацию украинских военных объектов. Полученные материалы передавали куратору из ФСБ в виде медиафайлов с привязкой к местности. Во время коммуникации использовались строгие меры конспирации и закрытые каналы электронной связи", – отмечается в сообщении.

Обоих мужчин задержала контрразведка СБУ в августе этого года. 

Правоохранители обыскали дома подозреваемых и нашли там компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами тайной переписки с агрессором.

Оба уже осуждены. В начале декабря один из обвиняемых был приговорен к 15 годам заключения. Теперь же суд признал и второго виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 15 годам лишения свободы. 

Теги: СБУ, Сумская область, ФСБ, диверсанты, контрразведка, госизмена, переписка, война России против Украины, суд
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