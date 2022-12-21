Передавал оккупантам данные об украинских военных. Жителя Сумской области приговорили к 15 годам тюрьмы

Прокурор в суде доказал, что осужденный и его знакомый были привлечены представителем России к конфиденциальному сотрудничеству с целью получения разведывательных данных.

Следуя указаниям куратора, мужчины за деньги отправляли ему с помощью одного из мессенджеров фото и видео мест дислокации военных подразделений Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, количество их личного состава, а также количество военной техники и ее перемещения на территории Шостки и Шосткинского района, говорится в сообщении.

Его сообщник был осужден в ноябре 2022 года, он был также приговорен к 15 годам лишения свободы. В отношении куратора из РФ продолжается следствие.