Суд приговорил боевика "ЛНР" к 15 годам лишения свободы

"Житель одного из сел Луганской области с 2014 года принимал участие в незаконном вооруженном формировании так называемой "ЛНР". Во время службы осужденный обеспечивал пропускной режим на блокпосту при въезде в город Лисичанск Луганской области, который в то время был подконтрольным так называемой "ЛНР". Он производил проверку документов, личный досмотр граждан и вещей, транспортных средств, вел наблюдение за прилегающей местностью", – говорится в сообщении.

Суд признал его виновным в участии в террористической организации и в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас мужчина находится под стражей.