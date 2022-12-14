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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд приговорил боевика "ЛНР" к 15 годам лишения свободы

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Осужденный сейчас находится под стражей
Осужденный сейчас находится под стражей
Фото: gp.gov.ua

Житель Луганской области приговорен к 15 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ЛНР". Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 14 декабря.

"Житель одного из сел Луганской области с 2014 года принимал участие в незаконном вооруженном формировании так называемой "ЛНР". Во время службы осужденный обеспечивал пропускной режим на блокпосту при въезде в город Лисичанск Луганской области, который в то время был подконтрольным так называемой "ЛНР". Он производил проверку документов, личный досмотр граждан и вещей, транспортных средств, вел наблюдение за прилегающей местностью", – говорится в сообщении.

Суд признал его виновным в участии в террористической организации и в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас мужчина находится под стражей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, война России против Украины, ЛНР, Офис генпрокурора
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