Осуждены трое боевиков, участвовавших в войне РФ против Украины – СБУ

"Все они в начале полномасштабного вторжения вступили в ряды российских оккупационных группировок, в составе которых воевали против Украины на южном и восточном фронтах", – говорится в сообщении.

Украинские военные взяли боевиков в плен во время боестолкновений в районе Бахмута, Белогоровки и Песков.

По данным следствия, одним из осужденных является бывший наводчик незаконного вооруженного формирования "СССР Брянка", который входит в состав 2-го армейского корпуса России, второй был в должности разведчика-гранатометчика в так называемой "4-й отдельной мотострелковой бригаде "ЛНР".

"Оба вражеских приспешника из крупнокалиберного стрелкового оружия и бронетехники обстреливали позиции украинских войск на Луганском направлении", – говорится в сообщении.

Третий боевик – житель Краматорска, который в 2014 году присоединился к террористам на востоке Украины и воевал против сил АТО.

"Установлено, что злоумышленник состоял в рядах подконтрольных РФ группировок, среди которых – "Сотня Чегевары", "1-я Славянская бригада" и группа "Купол". В их составе штурмовал Волноваху, Марьинку, а также обстреливал позиции ВСУ на Запорожье", – говорится в сообщении.

Суд признал мужчин виновными по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 111 (государственная измена); ст. 258-3 (участие в террористической организации); ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание от 10 до 13 лет лишения свободы.