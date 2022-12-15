В Одессе провайдер предоставлял доступ к российским пропагандистским каналам, у него изъяли оборудование

В сообщении отмечается, что одесское предприятие, несмотря на запрет Совета национальной безопасности и обороны Украины, предоставляло пользователям беспрепятственный доступ к трансляции пропагандистских телеканалов и интернет-ресурсов РФ и так называемых "ЛНР/ДНР". Услуга стоила 3000 грн за подключение и 250 грн ежемесячной абонплаты.

Правоохранители провели обыски в офисе предприятия и по местам расположения оборудования, изъяли телекоммуникационные приборы и провели фиксирование трафика.

Также во время обыска обнаружено устройство, которое могло обеспечивать беспроводной обмен данными с "Приднестровской республикой".

Компания с 2016 года и до сих пор предлагала на публичных закупках свои услуги для государственных учреждений и воинских частей Одесской области, отмечается в сообщении.