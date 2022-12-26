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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала подозреваемого в похищениях участников АТО

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СБУ нашла очередного предполагаемого пособника оккупантов
СБУ нашла очередного предполагаемого пособника оккупантов
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины задержала жителя поселка Глебовка, который подозревается в том, что во время захвата Вышгородского района Киевской области поддержал оккупантов и предложил им свою помощь. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба СБУ 26 декабря.

По данным СБУ, подозреваемый сообщал оккупантам адреса проживания местных жителей, которые могли входить в движение сопротивления. Среди них бывшие участники антитеррористической операции на востоке Украины. После этого захватчики взрывались в дома украинских защитников и похищали их. Пострадавших пытали и принудительно вывозили в РФ, говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый лично принимал участие в проведении карательных рейдов на территории района. В сообщении говорится, что он вместе с российскими оккупантами ворвался в частный дом местного жителя, чтобы незаконно задержать его, совершал физическое насилие и угрожал жене потерпевшего убийством.

Также сообщается, что он подозревается в разграблении домов граждан под видом "содействия" материально-техническому обеспечению оккупационных группировок России. В частности, таким образом был "конфискован" микроавтобус у жителя поселка, говорится в сообщении.

По данным следствия, захватчики в виде благодарности разрешили подозреваемому свободно перемещаться по временно захваченной территории региона, он даже обозначил свой автомобиль знаками оккупантов, сообщают в СБУ.

После освобождения Киевской области подозреваемый пытался скрываться на территории региона, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. При обысках по адресу его проживания правоохранители обнаружили продуктовые наборы производства России и мобильные телефоны с контактами россиян.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной  в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

После российского вторжения 24 февраля 2022 года часть Киевской области стала зоной интенсивных боев и была оккупирована.

2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.

Теги: СБУ, похищение, ограбление, пытки, госизмена, российская агрессия, война России против Украины, задержание, подозрение, российские оккупанты, коллаборационизм
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