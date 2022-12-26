СБУ задержала подозреваемого в похищениях участников АТО

По данным СБУ, подозреваемый сообщал оккупантам адреса проживания местных жителей, которые могли входить в движение сопротивления. Среди них бывшие участники антитеррористической операции на востоке Украины. После этого захватчики взрывались в дома украинских защитников и похищали их. Пострадавших пытали и принудительно вывозили в РФ, говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый лично принимал участие в проведении карательных рейдов на территории района. В сообщении говорится, что он вместе с российскими оккупантами ворвался в частный дом местного жителя, чтобы незаконно задержать его, совершал физическое насилие и угрожал жене потерпевшего убийством.

Также сообщается, что он подозревается в разграблении домов граждан под видом "содействия" материально-техническому обеспечению оккупационных группировок России. В частности, таким образом был "конфискован" микроавтобус у жителя поселка, говорится в сообщении.

По данным следствия, захватчики в виде благодарности разрешили подозреваемому свободно перемещаться по временно захваченной территории региона, он даже обозначил свой автомобиль знаками оккупантов, сообщают в СБУ.

После освобождения Киевской области подозреваемый пытался скрываться на территории региона, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. При обысках по адресу его проживания правоохранители обнаружили продуктовые наборы производства России и мобильные телефоны с контактами россиян.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.