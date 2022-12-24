Участники российской ДРГ, которые похищали людей в Харьковской области, приговорены к 11 годам тюрьмы

В ходе оперативно-боевых мероприятий диверсанты были задержаны Фото: Служба безпеки України / Facebook

По данным следствия, в группу входили четыре человека. Среди них – двое кадровых сотрудников 16-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба РФ (более известного как ГРУ). Еще двое – наемники российской частной военной компании.

В начале сентября они похитили троих жителей поселка Боровая, участвовавших в АТО. Оккупанты держали пленников связанными в земляной яме с мешками на голове, применяли к ним жестокие пытки и угрожали убийством, информирует СБУ.

В ходе оперативно-боевых мероприятий диверсанты были задержаны украинскими военными. На основании собранных улик суд признал фигурантов виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Каждый из них приговорен к 11 годам лишения свободы.