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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ объявила в розыск россиянку, которая говорила мужу-оккупанту: "Ты давай, там, украинских баб насилуй, но мне не говори"

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В СБУ сообщили, что россиянке грозит до 12 лет тюрьмы
В СБУ сообщили, что россиянке грозит до 12 лет тюрьмы
Фото: radiosvoboda.org

Служба безопасности Украины объявила в государственный и международный розыск проживающую в оккупированном Крыму гражданку России Ольгу Быковскую. Об этом проинформировал пресс-центр СБУ 23 декабря.

В апреле СБУ обнародовала перехват разговора одного из оккупантов, на нем женщина призывала мужа насиловать украинок"Ты давай, там, украинских баб насилуй и мне ни о чем не говори. Понятно? Хи-хи... Разрешаю. Только предохраняйся там", – говорила она. 

Журналисты выяснили, что собеседники на этой записи – Ольга Быковская (в девичестве Пинясова) и Роман Быковский, во время звонка жене 27-летний Быковский находился в Херсонской области. Оба родом из Орловской области РФ, ориентировочно в 2018 году они переехали жить в оккупированный Крым.

В СБУ заявили, что собрали неопровержимые доказательства в отношении Быковской. 

"На основании собранной доказательной базы следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Фигурантка объявлена в государственный и международный розыск. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы", – говорится в релизе. 

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02KXG4hybKi54NBMYo4C2oDHSS78xtS8eWuYu9AEBqMQHm4xkAtLSWB2KCrF9iYSGBl

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СБУ, розыск, изнасилование, сексуальное насилие, Служба безопасности Украины, военное преступление
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