СБУ объявила в розыск россиянку, которая говорила мужу-оккупанту: "Ты давай, там, украинских баб насилуй, но мне не говори"

В СБУ сообщили, что россиянке грозит до 12 лет тюрьмы Фото: radiosvoboda.org

В апреле СБУ обнародовала перехват разговора одного из оккупантов, на нем женщина призывала мужа насиловать украинок. "Ты давай, там, украинских баб насилуй и мне ни о чем не говори. Понятно? Хи-хи... Разрешаю. Только предохраняйся там", – говорила она.

Журналисты выяснили, что собеседники на этой записи – Ольга Быковская (в девичестве Пинясова) и Роман Быковский, во время звонка жене 27-летний Быковский находился в Херсонской области. Оба родом из Орловской области РФ, ориентировочно в 2018 году они переехали жить в оккупированный Крым.

В СБУ заявили, что собрали неопровержимые доказательства в отношении Быковской.

"На основании собранной доказательной базы следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Фигурантка объявлена в государственный и международный розыск. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы", – говорится в релизе.