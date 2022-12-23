Суд приговорил к 10 годам тюрьмы боевика, штурмовавшего Рубежное и Северодонецк – СБУ

По данным СБУ, мужчина добровольно вступил в ряды оккупационных группировок Южного военного округа России. В составе оккупационных войск он активно участвовал в боевых действиях против сил обороны Украины на территории Славяносербского района Луганской области.

"Кроме того, совместно с российскими захватчиками захватывал Рубежное и Северодонецк. Во время штурма украинских городов враг обстреливал жилые дома из танков, минометов и тяжелых огнеметных систем залпового огня "Солнцепек", – говорится в сообщении.

Боевика взяли в плен во время боев на луганском направлении в июне.

"По данным следствия, злоумышленником является житель временно оккупированного Суходольска, который в 2021 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований 2-го армейского корпуса России. Там его назначили "оператором-наводчиком" вражеской бронетехники, в том числе российских БМП. Именно из них он обстреливал позиции украинских войск на востоке Украины", – сообщили в СБУ.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)