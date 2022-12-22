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Во Львовской области руководство налоговой службы разоблачили на попытке хищения 40 млн грн – СБУ

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Трем чиновникам регионального управления Государственной налоговой службы сообщили о подозрении
Трем чиновникам регионального управления Государственной налоговой службы сообщили о подозрении
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили во Львовской области руководство налоговой службы на попытке хищения бюджетных средств. Об этом 22 декабря в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"К схеме причастно руководство Главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области. Чиновники организовали незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) местным предприятиям. Это должно было позволить им "вывести" из государственного бюджета более 40 млн грн. Однако украинские правоохранители заблокировали схему и установили ее основных фигурантов", – говорится в сообщении.

По данным следствия, к противоправной деятельности чиновники привлекли аффилированные коммерческие структуры, занимающиеся импортом товаров широкого потребления и их продажей. Коммерсанты продавали оптовые партии иностранной продукции за наличные деньги, но в налоговой отчетности прописывали, что им не удалось продать товар и он якобы хранится на складах. Затем они формировали заявку на бюджетное возмещение НДС. Основанием указывали то, что они уплатили налог при импорте, но якобы не смогли продать эти товары, поэтому по закону претендуют на возмещение.

Как отметили в спецслужбе, во время проверки документов налоговики "закрывали глаза" на отсутствие товара и даже складов, где якобы хранилась продукция. После поступления бюджетных денег на счета предприятий их представители выводили средства в тень и конвертировали в наличные деньги через подконтрольные фирмы.

По материалам СБУ трем чиновникам регионального управления Государственной налоговой службы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – шесть лет лишения свободы.

Теги: СБУ, бюджет, Львовская область, НДС, деньги, правоохранители, спецслужбы, чиновники, документы, хищения, подозрение, проверки, Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности
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