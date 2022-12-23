Глава Львовской ОВА Козицкий об отстранении руководства областной налоговой: Все виновные должны быть наказаны по закону

Максим Козицкий заявил, что ОВА о нарушениях в налоговой говорит уже почти полгода Фото: Максим Козицький / Facebook

"Народный депутат Украины и председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев разродился "победным" сообщением об отстранении руководства Львовской налоговой в полном составе по результатам мониторинга возмещения НДС в 2022 году. Мол, львовские фискалы возвращали сомнительный НДС без проверки и если факты подтвердят, то всех уволят. По странному стечению обстоятельств все проверки и соответствующие решения исполняющая обязанности председателя Государственной налоговой службы Украины Татьяна Кириенко провела за один день – во второй половине декабря", – написал Козицкий.

Он подчеркнул, что отстранение произошло почти через полгода с тех пор, как Львовская ОВА "вышла в публичное пространство с подозрением руководства ГНС во Львовской области в непрозрачном возмещении НДС".

"Спустя полгода после того, как предприниматели на каждом углу неофициально рассказывали о схемах в стенах Львовской ГНС. Через полгода после большого количества публикаций в СМИ о перечислении средств фиктивным компаниям. Почему так долго, Даниил Александрович и Татьяна Павловна? Именно вы как руководитель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и глава ГНС Украины должны моментально реагировать на подобные факты злоупотреблений и нарушений!" – заявил глава ОВА.

Козицкий добавил, что новый руководитель Львовской ГНС – снова с приставкой "исполняющий обязанности".

"Надеюсь, что он не переймет опыт работы бывшего исполняющего обязанности председателя львовских фискалов, работавшего под вашим чутким руководством. Также очень хотел бы публично услышать мнение относительно этой ситуации и министра финансов Украины Сергея Марченко. Напоследок хочу подчеркнуть: чтобы не повторялись подобные ситуации, недостаточно отстранить и уволить, а следует довести дело до логического завершения – чтобы все виновные были наказаны по закону. Ибо с таким подходом к работе мы точно не сможем снизить уровень коррупции, как в Сингапуре, о котором вы пишете, Даниил Александрович!" – резюмировал глава области.