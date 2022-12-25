Директору стадиона в Купянске сообщили о подозрении. Он проводил пропагандистские мероприятия

По данным полиции, 65-летний мужчина во время оккупации города поддерживал решения и действия со стороны РФ Фото: Поліція Харківської області / Facebook

По данным полиции, 65-летний мужчина во время оккупации города поддерживал решения и действия со стороны Российской Федерации, вооруженных формирований и оккупационной администрации.

Он организовывал и контролировал проведение футбольных матчей, соревнований на прилегающей территории стадиона, нанимал сотрудников по комплексному обслуживанию учреждения, а также проводил культурно-массовые мероприятия с элементами пропагандистского направления, отмечают в полиции.

"Своими действиями он поддерживал действия государства-агрессора и оккупационной администрации", – говорится в сообщении.

Мужчине сообщили подозрение по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 12 лет.