Директору стадиона в Купянске сообщили о подозрении. Он проводил пропагандистские мероприятия

По данным полиции, 65-летний мужчина во время оккупации города поддерживал решения и действия со стороны Российской Федерации, вооруженных формирований и оккупационной администрации.
Он организовывал и контролировал проведение футбольных матчей, соревнований на прилегающей территории стадиона, нанимал сотрудников по комплексному обслуживанию учреждения, а также проводил культурно-массовые мероприятия с элементами пропагандистского направления, отмечают в полиции.
"Своими действиями он поддерживал действия государства-агрессора и оккупационной администрации", – говорится в сообщении.
Мужчине сообщили подозрение по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 12 лет.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.