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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Директору стадиона в Купянске сообщили о подозрении. Он проводил пропагандистские мероприятия

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По данным полиции, 65-летний мужчина во время оккупации города поддерживал решения и действия со стороны РФ
По данным полиции, 65-летний мужчина во время оккупации города поддерживал решения и действия со стороны РФ
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Жителю Купянска Харьковской области, который во время оккупации занимал должность директора местного стадиона "Спартак", сообщили о подозрении в пособничестве оккупантам. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

По данным полиции, 65-летний мужчина во время оккупации города поддерживал решения и действия со стороны Российской Федерации, вооруженных формирований и оккупационной администрации.

Он организовывал и контролировал проведение футбольных матчей, соревнований на прилегающей территории стадиона, нанимал сотрудников по комплексному обслуживанию учреждения, а также проводил культурно-массовые мероприятия с элементами пропагандистского направления, отмечают в полиции.

"Своими действиями он поддерживал действия государства-агрессора и оккупационной администрации", – говорится в сообщении.

Мужчине сообщили подозрение по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 12 лет.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid0kgrbfZSgKXsCCmP3XWZc8ncfiPtVjAss3rfTX6nyL8rjicZqh2douy55f8DGbC7hl

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, футбол, Украина, полиция, оккупация, стадион, Купянск, война России против Украины, соревнования, подозрение, мужчины
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