Установлена агент РФ, вербовавшая корректировщиков огня. По наводке одного из них оккупанты ударили по зданию Харьковской ОГА

По данным следствия, в конце февраля 2022 года женщина, которая в то время находилась в Донецке и уже работала на российскую агентуру, привлекла к подрывной деятельности против Украины харьковчанина.

Она связалась с мужчиной в запрещенной в Украине социальной сети для того, чтобы он передавал ей информацию о местах дислокации украинских военных в Харькове.

Как отмечает Офис генпрокурора, харьковчанин согласился и передавал женщине координаты объектов, по которым военные страны-агрессора обстреливали Харьков. Именно он предоставил приспешнице врага информацию о ХОГА, по которой ударили оккупанты.

Жительнице Донецка заочно сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).