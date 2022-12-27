ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Установлена агент РФ, вербовавшая корректировщиков огня. По наводке одного из них оккупанты ударили по зданию Харьковской ОГА

1 марта оккупанты нанесли удар по центру Харькова, здание ОГА было значительно повреждено
1 марта оккупанты нанесли удар по центру Харькова, здание ОГА было значительно повреждено
Фото: EPA

Правоохранители установили агента спецслужб РФ, которая вербовала украинцев для получения координат целей оккупантов. В частности, именно по наводке завербованного ею харьковчанина россияне ударили по зданию Харьковской обладминистрации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, в конце февраля 2022 года женщина, которая в то время находилась в Донецке и уже работала на российскую агентуру, привлекла к подрывной деятельности против Украины харьковчанина.

Она связалась с мужчиной в запрещенной в Украине социальной сети для того, чтобы он передавал ей информацию о местах дислокации украинских военных в Харькове.

Как отмечает Офис генпрокурора, харьковчанин согласился и передавал женщине координаты объектов, по которым военные страны-агрессора обстреливали Харьков. Именно он предоставил приспешнице врага информацию о ХОГА, по которой ударили оккупанты.

Жительнице Донецка заочно сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

1 марта оккупанты нанесли удар по центру Харькова, здание ОГА было значительно повреждено, всего в городе в тот день в результате российской агрессии погибло 29 человек, сообщал глава ОГА Олег Синегубов. Фотограф Павел Дорогой, который снимал Синегубова в уже разрушенном рабочем кабинете, отмечал, что глава ОГА азминулся с ракетой на 15 минут".

В июне Синегубов говорил, что здание ОГА, согласно выводам экспертов, "восстановлению не подлежит". 26 декабря он рассказал, что здание законсервировали, чтобы не произошли дальнейшие разрушения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, правоохранители, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, Офис генпрокурора, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Тигипко поизгибалась перед зеркалом и засветила татуировку
Жена Тигипко поизгибалась перед зеркалом и засветила татуировку
"Стыд-позор", "Вторая армия мира. Всем обеспечена, только без трусов". Гордон показал россиянку, которая шьет трусы оккупантам
"Стыд-позор", "Вторая армия мира. Всем обеспечена, только без трусов". Гордон показал россиянку, которая шьет трусы оккупантам
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке
Никитюк засветила нижнюю часть ягодиц в зеркале
Никитюк засветила нижнюю часть ягодиц в зеркале
Россиянка с иллюстрацией о посттравматических реакциях украинских беженцев выиграла на конкурсе. Украинцы возмутились
Россиянка с иллюстрацией о посттравматических реакциях украинских беженцев выиграла на конкурсе. Украинцы возмутились
Кардашян вернула темный цвет волос и показала всех своих детей. Фото
Кардашян вернула темный цвет волос и показала всех своих детей. Фото
Jerry Heil: Ночью пришло несколько врачей. Говорят: "Улыбнитесь?!" Я улыбнулась. Один говорит: "Она". И ушли
Jerry Heil: Ночью пришло несколько врачей. Говорят: "Улыбнитесь?!" Я улыбнулась. Один говорит: "Она". И ушли
"Еле вставала с постели". Дорофеева рассказала о своей болезни и сделала дома селфи в полный рост
"Еле вставала с постели". Дорофеева рассказала о своей болезни и сделала дома селфи в полный рост
  Фронтмен ирландской группы The Frames выступил в Дублине с песней в поддержку украинцев. Видео
  Фронтмен ирландской группы The Frames выступил в Дублине с песней в поддержку украинцев. Видео
"Меня спрашивали: что будет после 100-й машины? Ответ: "Будет 101-я, 150-я, а потом победа и мир". Писатель Любка передал 100 авто для ВСУ
"Меня спрашивали: что будет после 100-й машины? Ответ: "Будет 101-я, 150-я, а потом – победа и мир". Писатель Любка передал 100 авто для ВСУ
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель
"Ты просто убиваешь талант". Полякова накричала на Ясинского. Продюсер записал это на видео и выложил в сеть
"Ты просто убиваешь талант". Полякова накричала на Ясинского. Продюсер записал это на видео и выложил в сеть
75-летний Шварценеггер показал архивное фото своей матери
75-летний Шварценеггер показал архивное фото своей матери
Андре Тан поддержал инициативу британских и украинских волонтеров, передав детям на Рождество 10 тыс. подарков. Видео
Андре Тан поддержал инициативу британских и украинских волонтеров, передав детям на Рождество 10 тыс. подарков. Видео
  Чарльз III записал первое рождественское обращение к нации в статусе короля Великобритании. Видео
  Чарльз III записал первое рождественское обращение к нации в статусе короля Великобритании. Видео
  Diezel из Green Grey выставил на аукцион квартиру в Киеве и другие ценные вещи, чтобы поддержать свой батальон
  Diezel из Green Grey выставил на аукцион квартиру в Киеве и другие ценные вещи, чтобы поддержать свой батальон
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе (797543)
2
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (105782)
3
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа (80314)
4
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью (36086)
5
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству (23306)
6
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (19983)
7
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (16580)
8
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (15894)
 
 
 
 