Установлена агент РФ, вербовавшая корректировщиков огня. По наводке одного из них оккупанты ударили по зданию Харьковской ОГА

По данным следствия, в конце февраля 2022 года женщина, которая в то время находилась в Донецке и уже работала на российскую агентуру, привлекла к подрывной деятельности против Украины харьковчанина.
Она связалась с мужчиной в запрещенной в Украине социальной сети для того, чтобы он передавал ей информацию о местах дислокации украинских военных в Харькове.
Как отмечает Офис генпрокурора, харьковчанин согласился и передавал женщине координаты объектов, по которым военные страны-агрессора обстреливали Харьков. Именно он предоставил приспешнице врага информацию о ХОГА, по которой ударили оккупанты.
Жительнице Донецка заочно сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
1 марта оккупанты нанесли удар по центру Харькова, здание ОГА было значительно повреждено, всего в городе в тот день в результате российской агрессии погибло 29 человек, сообщал глава ОГА Олег Синегубов. Фотограф Павел Дорогой, который снимал Синегубова в уже разрушенном рабочем кабинете, отмечал, что глава ОГА "разминулся с ракетой на 15 минут".
В июне Синегубов говорил, что здание ОГА, согласно выводам экспертов, "восстановлению не подлежит". 26 декабря он рассказал, что здание законсервировали, чтобы не произошли дальнейшие разрушения.