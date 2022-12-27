В Харькове законсервировали здание ОГА, разрушенное российскими ракетами – Синегубов

Об этом 26 декабря в комментарии "Укринформу" сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Сейчас мы можем говорить о том, чтобы сохранить то, что можно сохранить. Поэтому мы провели ряд консервационных мероприятий для того, чтобы не произошли дальнейшие разрушения, учитывая возможные осадки и то, что там нет крыши или окон. Далее будем делать экспертизу, будем делать проект", – отметил руководитель ОВА.

По словам Синегубова, основная цель – "сохранить историческую ценность этого здания, фасадную часть".

"Вместе с тем, мы четко понимаем, что внутри нужно будет строить совершенно новое здание по современным технологиям, потому что конструктив очень сильно пострадал, внутри монолитную часть должны делать абсолютно новую", – подчеркнул глава Харьковской ОВА.