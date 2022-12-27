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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове законсервировали здание ОГА, разрушенное российскими ракетами – Синегубов

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Основная цель сохранить историческую ценность здания Харьковской ОГА, отметил Синегубов
Основная цель – сохранить историческую ценность здания Харьковской ОГА, отметил Синегубов
Фото: wikipedia.org

В разрушенном здании Харьковской ОГА, в которое 1 марта попали ракеты российских оккупантов, провели консервационные работы.

Об этом 26 декабря в комментарии "Укринформу" сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Сейчас мы можем говорить о том, чтобы сохранить то, что можно сохранить. Поэтому мы провели ряд консервационных мероприятий для того, чтобы не произошли дальнейшие разрушения, учитывая возможные осадки и то, что там нет крыши или окон. Далее будем делать экспертизу, будем делать проект", – отметил руководитель ОВА.

По словам Синегубова, основная цель – "сохранить историческую ценность этого здания, фасадную часть".

"Вместе с тем, мы четко понимаем, что внутри нужно будет строить совершенно новое здание по современным технологиям, потому что конструктив очень сильно пострадал, внутри монолитную часть должны делать абсолютно новую", – подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Контекст:

1 марта оккупанты нанесли удар по центру Харькова, здание ОГА было значительно повреждено, всего в городе в тот день в результате российской агрессии погибло 29 человек, сообщал Синегубов. Фотограф Павел Дорогой, который снимал Синегубова в уже разрушенном рабочем кабинете, отмечал, что глава ОГА азминулся с ракетой на 15 минут".

В июне Синегубов говорил, что здание ОГА, согласно выводам экспертов, "восстановлению не подлежит".

Теги: Россия, Харьков, Харьковская ОГА, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, Олег Синегубов, консервация, восстановление
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